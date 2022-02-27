Попечители фонда Челси не хотят быть прикрытием для Абрамовича и не принимают управление клубом

Роман Абрамович вчера объявил, что передает управление "Челси" попечителям благотворительного фонда клуба. Олигарх заявил, что они в лучшем положении для руководства командой. Однако, по информации The Telegraph, попечители фонда пока не согласились принять управление.

Они узнали о решении лишь в день заявления, и провели переговоры между собой. Сейчас занимаются юридической стороной вопроса.

Попечители фонда "Челси" не хотят быть прикрытием для российского олигарха, или чтобы их так видела публика. Также они сомневаются в законности управления клуба благотворительной организацией.