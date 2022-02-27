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Попечители фонда Челси не хотят быть прикрытием для Абрамовича и не принимают управление клубом

Англия
(1 голосов)

Они узнали только в день объявления

Попечители фонда Челси не хотят быть прикрытием для Абрамовича и не принимают управление клубом

Фото: VOI

UA-Футбол
Новина українською

Роман Абрамович вчера объявил, что передает управление "Челси" попечителям благотворительного фонда клуба. Олигарх заявил, что они в лучшем положении для руководства командой. Однако, по информации The Telegraph, попечители фонда пока не согласились принять управление.

Они узнали о решении лишь в день заявления, и провели переговоры между собой. Сейчас занимаются юридической стороной вопроса.

Попечители фонда "Челси" не хотят быть прикрытием для российского олигарха, или чтобы их так видела публика. Также они сомневаются в законности управления клуба благотворительной организацией.

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В статье: Роман Абрамович Челси (Лондон)
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
27.02.2022 в 23:19
Все отворачиваются от изгоев.
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