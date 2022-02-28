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Клопп – о победе Ливерпуля в Кубке лиги: Я рад, что в темные времена фанаты могут отпраздновать
Юрген на связи
Getty Images / Global Images Ukraine
Менеджер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал победу над лондонским "Челси" в финале Кубка английской лиги (0:0, по пенальти – 11:10). Цитирует немецкого специалиста BBC со ссылкой на Sky Sports.
"Даже в профессиональном футболе должно быть место для сантиментов. Куивин Келлехер – молодой парень, играет во всех соревнованиях, что мне делать? Я одновременно профессиональный тренер и человек. Человек победил. Келлехер заслужил это".
"В нашем тренировочном центре есть стена с фотографиями всех голкиперов, которые взяли трофей с клубом. Теперь Келлехер тоже будет там. Так и должно быть, абсолютно здорово. Я рад, что люди празднуют. "Челси" невероятно силен, мы друг друга стоим. Нам понадобилась удача, счет мог быть в теории и 5:5. Конечно, хотелось бы, чтоб "Ливерпуль" минимально победил в основное время. Я рад, что в темные времена фанаты могут отпраздновать такую победу".
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