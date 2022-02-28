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Зинченко сыграет в кубковом матче Манчестер Сити
Сити будет играть против Питерборо
Getty Images / Global Images Ukraine
Александр Зинченко примет участие в матче "Манчестер Сити" с "Питерборо" в пятом раунде Кубке Англии.
Об этом сообщил главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола.
"Думаю, ему будет хорошо сыграть, показать, почему он нам полезен, он прекрасный футболист", - сказал Гвардиола на передматчевой пресс-конференции.
Матч "Питерборо" (команда представляет Чемпионшип - прим.ред.) против "Манчестер Сити" состоится завтра в 21:15 по киевскому времени.
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