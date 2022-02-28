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Американский тренер Джесси Марш возглавил Лидс

Англия
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Марш заменил в Лидсе Марсело Бьелсу 

Американский тренер Джесси Марш возглавил Лидс

Фото - https://twitter.com/LUFC/автор - невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Клуб английской Премьер-лиги "Лидс" объявил о назначении Джесси Марша главным тренером.

48-летний специалист подписал контракт до июня 2025 года. Его дебют состоится пятого марта в матче АПЛ против "Лестера".

Марш в свое время был игроком сборной США и играл за ряд клубов MLS. В качестве тренера работал ассистентом в сборной США, в клубах MLS "Монреале Импакт" и "Нью Йорк Ред Буллз".

В Европе работал ассистентом Ральфа Рангника в "РБ Лейпциг", затем провел два года в качестве главного тренера "Зальцбурга", нынешний сезон начинал в "РБ Лейпциг", но лишился своей должности в декабре.

В "Лидсе" Марш сменит Марсело Бьелсу. Аргентинец покинул клуб из-за неудовлетворительных результатов. "Лидс" проиграл пять из шести последних матчей АПЛ, пропустив 21 гол. Команда занимает 16-е место в АПЛ, но преследователи "Лидса" "Эвертон" и "Бернли" сыграли на два матча меньше и отстают от "белых" на одно.и два очка соответственно.

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В статье: Английская Премьер-лига АПЛ Лидс Юнайтед Джесси Марш
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