Американский тренер Джесси Марш возглавил Лидс

Клуб английской Премьер-лиги "Лидс" объявил о назначении Джесси Марша главным тренером.

48-летний специалист подписал контракт до июня 2025 года. Его дебют состоится пятого марта в матче АПЛ против "Лестера".

Марш в свое время был игроком сборной США и играл за ряд клубов MLS. В качестве тренера работал ассистентом в сборной США, в клубах MLS "Монреале Импакт" и "Нью Йорк Ред Буллз".

В Европе работал ассистентом Ральфа Рангника в "РБ Лейпциг", затем провел два года в качестве главного тренера "Зальцбурга", нынешний сезон начинал в "РБ Лейпциг", но лишился своей должности в декабре.

В "Лидсе" Марш сменит Марсело Бьелсу. Аргентинец покинул клуб из-за неудовлетворительных результатов. "Лидс" проиграл пять из шести последних матчей АПЛ, пропустив 21 гол. Команда занимает 16-е место в АПЛ, но преследователи "Лидса" "Эвертон" и "Бернли" сыграли на два матча меньше и отстают от "белых" на одно.и два очка соответственно.

???? ???????????????????? ????????????????????????: "The mentality to fight for the fans and fight for each other, this is what I love." pic.twitter.com/vSyiEnQjuY