Попавший под санции ЕС Усманов участвовал в собеседовании Лэмпарда в Эвертоне 

Российский миллиардер Алишер Усманов, который вчера попал под санкции Европейского Союза за "близкие связи с Владимиром Путиным", присутствовал с помощью зума на собеседовании Фрэнка Лэмпарда в "Эвертоне".

Об этом информирует The Telegraph. Собеседование вел мажоритарный акционер "Эвертона" Фархад Мошири и член правления клуба Тим Кэхилл. Сообщается, что Усманов задал Лэмпарду один вопрос. Больше новый тренер "Эвертона" не встречался с Усмановым и не разговаривал с ним.

Формально Усманов не владеет "Эвертоном", но три его компании имеют спонсорские контракты с ливерпульским клубом, а Мошири являются гендиректором компании Усманова USM Holdings. USM также имеет экслюзивные права на название нового стадиона "Эвертона", который строится в ливерпульских доках. Стоимость проекта оценивается в 500 млн фунтов. До ноября племянник Усманова Сарвар Исмаилов занимал должность директора "Эвертона".

Санкции ЕС состоят в заморозке активов и запрете на посещение стран Европейского Союза.

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