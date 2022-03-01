Миколенко - Дзюбе: Вам никогда не будет прощения, петухи

Защитник "Эвертона" Виталий Миколенко в инстаграме не призывал Артема Дзюбу высказаться против войны, а только констатировал очевидное - за творящееся в Украине россии прощения не будет.

"Пока ты, сука, молчишь, Артем Дзюба и твои обосранные футболистики, убивают мирных людей в Украине. Вас закроют в вашей за**пе на всю вашу жизнь и, главное, жизнь ваших детей. И я этому искренне рад. Вам никогда не будет прощения, петухи".

Изоляция оккупантов идет полным ходом и во всех отраслях - так, сегодня все связи с россией оборвала НХЛ; также у страны-оккупанта забрали чемпионат мира по волейболу.