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Миколенко - Дзюбе: Вам никогда не будет прощения, петухи
Защитник сборной Украины в гневе
Getty Images / Global Images Ukraine
Защитник "Эвертона" Виталий Миколенко в инстаграме не призывал Артема Дзюбу высказаться против войны, а только констатировал очевидное - за творящееся в Украине россии прощения не будет.
"Пока ты, сука, молчишь, Артем Дзюба и твои обосранные футболистики, убивают мирных людей в Украине. Вас закроют в вашей за**пе на всю вашу жизнь и, главное, жизнь ваших детей. И я этому искренне рад. Вам никогда не будет прощения, петухи".
Изоляция оккупантов идет полным ходом и во всех отраслях - так, сегодня все связи с россией оборвала НХЛ; также у страны-оккупанта забрали чемпионат мира по волейболу.
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