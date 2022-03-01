УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Миколенко - Дзюбе: Вам никогда не будет прощения, петухи
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Миколенко - Дзюбе: Вам никогда не будет прощения, петухи

Англия
(2 голосов)

Защитник сборной Украины в гневе

Миколенко - Дзюбе: Вам никогда не будет прощения, петухи

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Эвертона" Виталий Миколенко в инстаграме не призывал Артема Дзюбу высказаться против войны, а только констатировал очевидное - за творящееся в Украине россии прощения не будет.

"Пока ты, сука, молчишь, Артем Дзюба и твои обосранные футболистики, убивают мирных людей в Украине. Вас закроют в вашей за**пе на всю вашу жизнь и, главное, жизнь ваших детей. И я этому искренне рад. Вам никогда не будет прощения, петухи".

Изоляция оккупантов идет полным ходом и во всех отраслях - так, сегодня все связи с россией оборвала НХЛ; также у страны-оккупанта забрали чемпионат мира по волейболу.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Артем Дзюба война с Россией Виталий Миколенко
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...