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Мойес: Мы поддерживаем Ярмоленко 

Англия
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(1 голосов)

Тренер Вест Хэма пока не знает, когда Ярмоленко вернется к матчам 

Мойес: Мы поддерживаем Ярмоленко 

фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес рассказал, что вингер "хаммерс" Андрей Ярмоленко вернулся к тренировкам с первой командой. Украинцу дали возможность пропустить матч против "Вулверхэмптона" на выходных.

"Он вернулся к легким тренировкам вчера. Мы с ним поговорили, конечно же он очень расстроен, поэтому мы не торопим его. Есили он сможет, то отправится с нами на кубковый матч против "Саутгемптона", если нет, то мы дадим ему еще несколько дней.

У Ярмоленко в Украине члены семьи и друзья, и он за всех очень беспокоится. Мы предлагаем Ярмоленко помощь и поддержку.

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Мы надеемся, что санкции подействуют на Россию. Никто не хочет войны.

Что касается Ярмоленко, мы продолжаем с ним разговаривать, игроки его стараются поддерживать, чтобы он и его семья чувствовали себя лучше. Мы стараемся его поддерживать так, как можем", - приводит слова Мойеса football.london

Ранее главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола сказал, что Зинченко сыграет в матче Кубка Англии против "Питерборо".

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В статье: Андрей Ярмоленко Дэвид Мойес Кубок Англии Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Комментарии (3)
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Olegyurchak (Хмельницький )
01.03.2022 в 17:56
По 50 секунд в сезоне?...
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0
0
Эрих Краузе (Koln)
01.03.2022 в 17:54
А при чём здесь ярмоленко ,ему там тяжело?
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0
-2
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Сокира (New Castle)
01.03.2022 в 18:08
ПРи тому, що ти - підар.
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0
0

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