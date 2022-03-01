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Мойес: Мы поддерживаем Ярмоленко
Тренер Вест Хэма пока не знает, когда Ярмоленко вернется к матчам
фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес рассказал, что вингер "хаммерс" Андрей Ярмоленко вернулся к тренировкам с первой командой. Украинцу дали возможность пропустить матч против "Вулверхэмптона" на выходных.
"Он вернулся к легким тренировкам вчера. Мы с ним поговорили, конечно же он очень расстроен, поэтому мы не торопим его. Есили он сможет, то отправится с нами на кубковый матч против "Саутгемптона", если нет, то мы дадим ему еще несколько дней.
У Ярмоленко в Украине члены семьи и друзья, и он за всех очень беспокоится. Мы предлагаем Ярмоленко помощь и поддержку.
Мы надеемся, что санкции подействуют на Россию. Никто не хочет войны.
Что касается Ярмоленко, мы продолжаем с ним разговаривать, игроки его стараются поддерживать, чтобы он и его семья чувствовали себя лучше. Мы стараемся его поддерживать так, как можем", - приводит слова Мойеса football.london
Ранее главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола сказал, что Зинченко сыграет в матче Кубка Англии против "Питерборо".
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