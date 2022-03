"Вы должны остановиться". Тухель попросил журналистов не задавать ему вопросы о войне 

Главный тренер "Челси" Томас Тухель должен был обсудить с журналистами предстощий матч пятого раунда Кубка Англии против "Лутона", но у немецкого тренера спрашивали исключительно о владельце клуба Романе Абрамовиче, который намерен передать управление клубом попечительному совету, и о вторжении России в Украину.

В конечном итоге тренер "Челси" не выдержал и попросил журналистов не задавать ему вопросы, на которые у него нет ответов.

"Послушайте, вы должны остановиться. Я не политик. Пожалуйста, остановитесь. Мне даже плохо повторять об этом, потому что я никогда не испытывал на себе войны. Мне плохо говорить об этом, потому что мне очень повезло. Я сижу тут в мире, и делаю все, что я могу, но вы должны прекратить задавать мне эти вопросы. У меня нет на них ответов", - сказал Тухель.

???? "Listen, you have to stop I'm not a politician."



Thomas Tuchel snaps at a reporter for the constant questions about Roman Abramovich pic.twitter.com/u2hWwSAEsW