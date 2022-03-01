Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Вы должны остановиться". Тухель попросил журналистов не задавать ему вопросы о войне
У тренера Челси сдали нервы
Фото: twitter.com/ChelseaFC / Автор: неизвестен
Главный тренер "Челси" Томас Тухель должен был обсудить с журналистами предстощий матч пятого раунда Кубка Англии против "Лутона", но у немецкого тренера спрашивали исключительно о владельце клуба Романе Абрамовиче, который намерен передать управление клубом попечительному совету, и о вторжении России в Украину.
В конечном итоге тренер "Челси" не выдержал и попросил журналистов не задавать ему вопросы, на которые у него нет ответов.
"Послушайте, вы должны остановиться. Я не политик. Пожалуйста, остановитесь. Мне даже плохо повторять об этом, потому что я никогда не испытывал на себе войны. Мне плохо говорить об этом, потому что мне очень повезло. Я сижу тут в мире, и делаю все, что я могу, но вы должны прекратить задавать мне эти вопросы. У меня нет на них ответов", - сказал Тухель.
???? "Listen, you have to stop I'm not a politician."— Football Daily (@footballdaily) March 1, 2022
Thomas Tuchel snaps at a reporter for the constant questions about Roman Abramovich pic.twitter.com/u2hWwSAEsW
Популярное сейчас
- Руки за голову – и вперед. Под Харьковом сдалась целая рота россиян
- Минобороны Украины сообщило о потерях врага по состоянию на утро 1 марта
- Морпехи-срочники из рф устроили бунт, когда им приказали высадиться "прямо в Одессу"
- Легенда МЮ оплакивает украинского военного, взорвавшего себя вместе с мостом, чтобы задержать врага
- Красотка дня. Прелестная жена украинского легионера в Болгарии поддерживает Украину. ФОТО
- Залез в бэтмобиль на место водителя. Звезда ПСЖ посетила парижскую премьеру нового фильма о Бэтмене