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"Вы должны остановиться". Тухель попросил журналистов не задавать ему вопросы о войне 

Англия
(2 голосов)

У тренера Челси сдали нервы 

"Вы должны остановиться". Тухель попросил журналистов не задавать ему вопросы о войне 

Фото: twitter.com/ChelseaFC / Автор: неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Челси" Томас Тухель должен был обсудить с журналистами предстощий матч пятого раунда Кубка Англии против "Лутона", но у немецкого тренера спрашивали исключительно о владельце клуба Романе Абрамовиче, который намерен передать управление клубом попечительному совету, и о вторжении России в Украину.

В конечном итоге тренер "Челси" не выдержал и попросил журналистов не задавать ему вопросы, на которые у него нет ответов.

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"Послушайте, вы должны остановиться. Я не политик. Пожалуйста, остановитесь. Мне даже плохо повторять об этом, потому что я никогда не испытывал на себе войны. Мне плохо говорить об этом, потому что мне очень повезло. Я сижу тут в мире, и делаю все, что я могу, но вы должны прекратить задавать мне эти вопросы. У меня нет на них ответов", - сказал Тухель.

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В статье: Роман Абрамович Томас Тухель Челси (Лондон) война с Россией
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Комментарии (1)
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bateman
01.03.2022 в 20:14
Они у него не спросили чей Крым?
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