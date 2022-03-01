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Брайтон сыграет в желто-синей форме в поддержку Украине
Игра с Ньюкаслом состоится пятого марта
Фото: brightonandhovealbion.com/автор - невідомий
В знак солидарности с Украиной мужская и женская команды "Брайтона" сыграют в предстоящих матчах против "Ньюкасла" и "Астон Виллы" соответственно в своей третьей форме, которая имеет желто-синию расцветку.
"Как и все в мире, мы в клубе шокированы вторжением в Украину и присоединяемся к призыву о мире".
"Мы также хоти выразить абсолютную поддержку украинцам", - говорится в заявлении исполнительного директора "Брайтона" Пола Барбера.
As a show of solidarity with Ukraine, Albion's men’s and women’s team will both wear the club’s third strip this weekend. ????????— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) March 1, 2022
From 5pm ALL profits from ongoing sales of the kit will be donated to the British Red Cross Ukraine Crisis Appeal. ????
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