Брайтон сыграет в желто-синей форме в поддержку Украине 

В знак солидарности с Украиной мужская и женская команды "Брайтона" сыграют в предстоящих матчах против "Ньюкасла" и "Астон Виллы" соответственно в своей третьей форме, которая имеет желто-синию расцветку.

"Как и все в мире, мы в клубе шокированы вторжением в Украину и присоединяемся к призыву о мире".

"Мы также хоти выразить абсолютную поддержку украинцам", - говорится в заявлении исполнительного директора "Брайтона" Пола Барбера.