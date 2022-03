Брайтон сыграет в желто-синей форме в поддержку Украине 

В знак солидарности с Украиной мужская и женская команды "Брайтона" сыграют в предстоящих матчах против "Ньюкасла" и "Астон Виллы" соответственно в своей третьей форме, которая имеет желто-синию расцветку.

"Как и все в мире, мы в клубе шокированы вторжением в Украину и присоединяемся к призыву о мире".

"Мы также хоти выразить абсолютную поддержку украинцам", - говорится в заявлении исполнительного директора "Брайтона" Пола Барбера.

As a show of solidarity with Ukraine, Albion's men’s and women’s team will both wear the club’s third strip this weekend. ????????



From 5pm ALL profits from ongoing sales of the kit will be donated to the British Red Cross Ukraine Crisis Appeal. ????