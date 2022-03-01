УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Брайтон сыграет в желто-синей форме в поддержку Украине 
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Брайтон сыграет в желто-синей форме в поддержку Украине 

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Игра с Ньюкаслом состоится пятого марта 

Брайтон сыграет в желто-синей форме в поддержку Украине 

Фото: brightonandhovealbion.com/автор - невідомий

UA-Футбол
Новина українською

В знак солидарности с Украиной мужская и женская команды "Брайтона" сыграют в предстоящих матчах против "Ньюкасла" и "Астон Виллы" соответственно в своей третьей форме, которая имеет желто-синию расцветку.

"Как и все в мире, мы в клубе шокированы вторжением в Украину и присоединяемся к призыву о мире".

"Мы также хоти выразить абсолютную поддержку украинцам", - говорится в заявлении исполнительного директора "Брайтона" Пола Барбера.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Английская Премьер-лига АПЛ Брайтон энд Хоув Альбион
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...