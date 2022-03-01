Абрамович готов рассмотреть продажу Челси

Российский олигарх Роман Абрамович получит несколько предложений о покупке "Челси" до конца недели. Как сообщает The Telegraph, на лондонский клуб претендуют три покупателя и Абрамович впервые рассмотрит их предложения.

В "Челси" ранее утверждали, что клуб не продается, но позиция Абрамовича изменилась после вторжения России в Украину и призывов английских политиков заморозить активы миллиардера. Также Абрамович готов продать свой особняк в Кенсингтоне.

Препятствием к продаже "Челси" могут быть санкции к Абрамовичу до конца недели. Тогда заинтересованные стороны не смогут заключить с ним соглашение.

Ранее Абрамович отклонял предложения в 2.2 миллиарда фунтов по продаже "Челси".