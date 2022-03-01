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Абрамович готов рассмотреть продажу Челси
Впервые за все время владения лондонским клубом
Фото: Football365
Российский олигарх Роман Абрамович получит несколько предложений о покупке "Челси" до конца недели. Как сообщает The Telegraph, на лондонский клуб претендуют три покупателя и Абрамович впервые рассмотрит их предложения.
В "Челси" ранее утверждали, что клуб не продается, но позиция Абрамовича изменилась после вторжения России в Украину и
Препятствием к продаже "Челси" могут быть санкции к Абрамовичу до конца недели. Тогда заинтересованные стороны не смогут заключить с ним соглашение.
Ранее Абрамович отклонял предложения в 2.2 миллиарда фунтов по продаже "Челси".
В субботу Абрамович
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