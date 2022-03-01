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Абрамович готов рассмотреть продажу Челси

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Впервые за все время владения лондонским клубом 

Абрамович готов рассмотреть продажу Челси

Фото: Football365

UA-Футбол
Новина українською

Российский олигарх Роман Абрамович получит несколько предложений о покупке "Челси" до конца недели. Как сообщает The Telegraph, на лондонский клуб претендуют три покупателя и Абрамович впервые рассмотрит их предложения.

В "Челси" ранее утверждали, что клуб не продается, но позиция Абрамовича изменилась после вторжения России в Украину и призывов английских политиков заморозить активы миллиардера. Также Абрамович готов продать свой особняк в Кенсингтоне.

Препятствием к продаже "Челси" могут быть санкции к Абрамовичу до конца недели. Тогда заинтересованные стороны не смогут заключить с ним соглашение.

Ранее Абрамович отклонял предложения в 2.2 миллиарда фунтов по продаже "Челси".

В субботу Абрамович заявил о передаче управления клубом попечителям благотворительного фонда "Челси", но в фонде не готовы идти на этот шаг.

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В статье: Роман Абрамович Английская Премьер-лига Челси (Лондон)
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Комментарии (3)
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HavanaClub (Днепр)
01.03.2022 в 21:51
Продавай, только денежки мы тебе не дадим. Санкции, конфискация.
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
01.03.2022 в 21:36
Поменяешь особняк в Кенсингтоне на юрту в Оймяконе.
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+2
0
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Степан Срака
01.03.2022 в 21:49
+
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0
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