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Фернандиньо передал Зинченко капитанскую повязку Манчестер Сити 

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Хороший жест от бразильца 

Фернандиньо передал Зинченко капитанскую повязку Манчестер Сити 

фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Перед стартом матча пятого раунда Кубка Англии против "Питерборо" капитан "Манчестер Сити" Фернандиньо передал капитанскую повязку украинцу Александру Зинченко.

Команды вышли на поле с большим украинским флагом.

Ранее с капитанской повязкой свой матч проводил нападающий "Бенфики" Роман Яремчук.

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В статье: Фернандиньо Манчестер Сити Александр Зинченко
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
01.03.2022 в 22:23
Россия в мире --- признак дурного тона.
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