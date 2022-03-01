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Фернандиньо передал Зинченко капитанскую повязку Манчестер Сити
Хороший жест от бразильца
фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Перед стартом матча пятого раунда Кубка Англии против "Питерборо" капитан "Манчестер Сити" Фернандиньо передал капитанскую повязку украинцу Александру Зинченко.
Команды вышли на поле с большим украинским флагом.
???? pic.twitter.com/N1xYPB8wGg— Manchester City (@ManCity) March 1, 2022
Ранее с капитанской повязкой свой матч
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
01.03.2022 в 22:23
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