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Кубок Англии. Манчестер Сити забил два гола Питерборо
Зинченко провел 90 минут
фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Кубок Англии, пятый раунд
"Питерборо" (II) - "Манчестер Сити" 0:2
Голы: Марез 60, Грилиш 67
"Манчестер Сити": Эдерсон - Зинченко, Аке (Лапорт 46), Диаш (Стоунз 46), Канселу - Гюндоган, Фернандиьо, Фоден - Грилиш, Жезус, Марез
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