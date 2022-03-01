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Кубок Англии. Манчестер Сити забил два гола Питерборо 

Англия
(1 голосов)

Зинченко провел 90 минут

Кубок Англии. Манчестер Сити забил два гола Питерборо 

фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Кубок Англии, пятый раунд

"Питерборо" (II) - "Манчестер Сити" 0:2

Голы: Марез 60, Грилиш 67

"Манчестер Сити": Эдерсон - Зинченко, Аке (Лапорт 46), Диаш (Стоунз 46), Канселу - Гюндоган, Фернандиьо, Фоден - Грилиш, Жезус, Марез

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В статье: Манчестер Сити Александр Зинченко Рияд Марез Джек Грилиш Питерборо
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