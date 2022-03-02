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Эвертон прекратил сотрудничество с тремя компаниями российского олигарха Усманова 

Англия
(2 голосов)

Миллиардер в понедельник попал под санкции ЕС

Эвертон прекратил сотрудничество с тремя компаниями российского олигарха Усманова 

Фото: Sky Sports

UA-Футбол
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Ливерпульський "Эвертон" аннулировал спонсорские контракты с тремя российскими компаниями: USM Holdings, MegaFon и Yota, информирует официальный сайт "ирисок".

Все компании связаны с российским миллиардером Алишером Усмановым, который в понедельник попал в санкционный список ЕС "за особо тесные связи с Владимиром Путиным". ЕС заморозил активы Усманова и ввел запрет на посещение стран Евросоюза. Правительство Великобритании пока еще не тронуло активы миллиардера в UK.

"Все в Эвертоне расстроены и шокированы событями в Украине. Нужно остановить эту трагическую ситуацию как можно скорее ради спасения жизней людей.

Игроки, тренеры и все.в "Эвертоне" полностью поддерживают Виталия Миколенко и его семью", - говорится в заявлении "Эвертона".

Сделки с российскими компаниями приносили "Эвертону" более 30 млн фунтов в год. Владелец "Эвертона" Фархад Мошири возглавляет компанию Усманова USM Holdings. USM владел правами на название нового стадиона "Эвертона", который строится в ливерпульских доках.

The Athletic добавляет, что "Эвертон" снимет большое лого "Megafon" со своего стадиона "Гудисон Парк", а лого "USM" уберут с тренировочной базы.

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В статье: Английская Премьер-лига Эвертон (Ливерпуль) АПЛ война с Россией Виталий Миколенко
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