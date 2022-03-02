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Лэмпард: Миколенко сыграет в следующем матче
Эвертон примет на своем поле Борэм Вуд в Кубке Англии
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Эвертона" Фрэнк Лэмпард сообщил, что украинский защитник Виталий Миколенко начнет в старте следующий матч "ирисок".
В четверг "Эвертон" в пятом раунде Кубка Англии примет на "Гудисон Парке" команду "Борэм Вуд", которая представляет Национальную лигу (пятый дивизион). Игра начнется в 22:15.
По словам Лэмпарда, участие Миколенко в матче это "футбольное решение", но в то же время это и жест поддержки украинскому футболисту.
???? "He will play."— Football Daily (@footballdaily) March 2, 2022
Frank Lampard confirms that Vitaliy Mykolenko will feature for Everton in the FA Cup pic.twitter.com/AIYDlc0vag
Вчера игрок сборной Украины Александр Зинченко сыграл 90 минут за "Манчестер Сити" в кубковой игре против "Питерборо" (2:0). Перед стартом матча Зинченко
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