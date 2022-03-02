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Лэмпард: Миколенко сыграет в следующем матче 

Англия
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Эвертон примет на своем поле Борэм Вуд в Кубке Англии 

Лэмпард: Миколенко сыграет в следующем матче 

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Эвертона" Фрэнк Лэмпард сообщил, что украинский защитник Виталий Миколенко начнет в старте следующий матч "ирисок".

В четверг "Эвертон" в пятом раунде Кубка Англии примет на "Гудисон Парке" команду "Борэм Вуд", которая представляет Национальную лигу (пятый дивизион). Игра начнется в 22:15.

По словам Лэмпарда, участие Миколенко в матче это "футбольное решение", но в то же время это и жест поддержки украинскому футболисту.

Вчера игрок сборной Украины Александр Зинченко сыграл 90 минут за "Манчестер Сити" в кубковой игре против "Питерборо" (2:0). Перед стартом матча Зинченко получил от Фернандиньо капитанскую повязку "Сити".

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В статье: Фрэнк Лэмпард Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
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