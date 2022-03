Лэмпард: Миколенко сыграет в следующем матче 

Главный тренер "Эвертона" Фрэнк Лэмпард сообщил, что украинский защитник Виталий Миколенко начнет в старте следующий матч "ирисок".

В четверг "Эвертон" в пятом раунде Кубка Англии примет на "Гудисон Парке" команду "Борэм Вуд", которая представляет Национальную лигу (пятый дивизион). Игра начнется в 22:15.

По словам Лэмпарда, участие Миколенко в матче это "футбольное решение", но в то же время это и жест поддержки украинскому футболисту.

???? "He will play."



Frank Lampard confirms that Vitaliy Mykolenko will feature for Everton in the FA Cup pic.twitter.com/AIYDlc0vag