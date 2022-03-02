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Капитаны клубов АПЛ сыграют с желто-синими повязками в знак солидарности с Украиной
Английский чемпионат полностью поддерживает Украину
Getty Images / Global Images Ukraine
Клубы английской Премьер-лиги искренне осуждают действия рф и продемонстрируют свою поддержку украинскому народу в ближайших матчах чемпионата, информирует пресс-служба АПЛ.
В матчах Премьер-лиги, которые состоятся с пятого по седьмое марта, капитаны 20 команд Премьер-лиги выйдут на поле с желто-синими капитанскими повязками. АПЛ призывает болельщиков перед каждой игрой присоединиться к игрокам, тренерам, официальным лицам и клубному персоналу в моменте солидарности и рефлексии.
Большие табло на стадионах будут демонстрировать надписать "Футбол выступает вместе" ("Football Stands Together") на сине-желтом фоне, эти же слова будут показаны и на рекламных LED-экранах вдоль поля во время матча.
Выражение солидарности Украине будет показываться фанам АПЛ по всему миру. Логотипы и профили платформ, которые транслируют АПЛ будут окрашены в цвета украинского флага.
The #PL and our clubs wholeheartedly reject Russia's actions and will be showing support for the people of Ukraine at all matches this weekend— Premier League (@premierleague) March 2, 2022
We call for peace and our thoughts are with all those who have been impacted
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