Абрамович намерен избавиться от Челси до конца недели

Владелец "Челси" Роман Абрамович через посредников предлагает купить лондонский клуб за четыре миллиарда фунтов.

Швейцарский миллиардер Хансйорг Висс подтвердил швейцарскому изданию Blick, что ему поступило предложение о покупке "Челси".

"Как и все олигархи, Абрамович в панике, - рассказывает Висс. - Амбрамович пытается продать все свои виллы в Англии , он также хочет быстро избавиться от "Челси". Я и еще три человека получили предложения о покупке клуба во вторник.

Я подожду четыре или пять дней. Абрамович пока еще просит слишком много. Я точно не буду покупать "Челси" сам, если и сделаю это, то вместе с другими инвесторами", - сказал 86-летний миллиардер.

Сообщается, что партнером Висса может стать со-вледелец бейсбольного клуба "Лос Анжелес Доджерс" Тодд Боэли, который ранее пытался купить "Челси" за 2.2 млрд фунтов.

На потенциальных покупателей "Челси" вышел нью-йорский посредник Raine, призывая сделать предложения о покупке клуба до конца недели, пишет The Telegraph. Абрамович хочет получить за клуб четыре миллиарда фунтов, но инсайдеры говорят, что предложений выше двух млрд фунтов не будет. "Челси" должен Абрамовичу полтора миллиарда фунтов.