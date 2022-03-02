Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Абрамович намерен избавиться от Челси до конца недели
Российский олигарх хочет успеть продать свои активы
Getty Images / Global Images Ukraine
Владелец "Челси" Роман Абрамович через посредников предлагает купить лондонский клуб за четыре миллиарда фунтов.
Швейцарский миллиардер Хансйорг Висс подтвердил швейцарскому изданию Blick, что ему поступило предложение о покупке "Челси".
"Как и все олигархи, Абрамович в панике, - рассказывает Висс. - Амбрамович
Я подожду четыре или пять дней. Абрамович пока еще просит слишком много. Я точно не буду покупать "Челси" сам, если и сделаю это, то вместе с другими инвесторами", - сказал 86-летний миллиардер.
Сообщается, что партнером Висса может стать со-вледелец бейсбольного клуба "Лос Анжелес Доджерс" Тодд Боэли, который ранее пытался купить "Челси" за 2.2 млрд фунтов.
На потенциальных покупателей "Челси" вышел нью-йорский посредник Raine, призывая сделать предложения о покупке клуба до конца недели, пишет The Telegraph. Абрамович хочет получить за клуб четыре миллиарда фунтов, но инсайдеры говорят, что предложений выше двух млрд фунтов не будет. "Челси" должен Абрамовичу полтора миллиарда фунтов.
Романа Абрамовича пока нет в санкционных списках ЕС и Великобритании, но в UK
Популярное сейчас
- Ракицкий рассторг контракт с Зенитом
- Ярмоленко - российским футболистам: Почему вы сидите как обосранные?
- Свитолина разгромила россиянку на турнире в Монтеррее
- Абрамович: Я отдаю управление Челси
- Красотка дня. Прелестная жена украинского легионера в Болгарии поддерживает Украину. ФОТО
- Залез в бэтмобиль на место водителя. Звезда ПСЖ посетила парижскую премьеру нового фильма о Бэтмене