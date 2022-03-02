Официально: российский олигарх продаёт Челси. Обещает отдать деньги жертвам войны в Украине

Российский олигарх Роман Абрамович решил выставить на продажу свой футбольный актив - лондонский "Челси". Соответствующее заявление от лица пока ещё владельца клуба появилось на официальном сайте "синих".

"Я хотел бы рассказать о спекуляциях в СМИ за последние несколько дней относительно моей собственности на ФК "Челси". Как я уже говорил раньше, я всегда принимал решение, руководствуясь интересами Клуба. Поэтому в нынешней ситуации я принял решение продать Клуб, поскольку считаю, что это в интересах Клуба, болельщиков, сотрудников, а также спонсоров и партнеров Клуба.

Продажа Клуба не будет быстрой, но будет проходить в соответствии с надлежащей процедурой. Я не буду требовать погашения никаких ссуд. Для меня никогда не говорилось о бизнесе или деньгах, а о чистой страсти к игре и клубу. Более того, я поручил команде создать благотворительный фонд, куда будут переданы все чистые средства от продажи. Фонд будет во благо всех пострадавших от войны в Украине. Это включает предоставление критически важных средств на безотлагательные и неотложные нужды жертв, а также поддержание долгосрочной работы по восстановлению.

Пожалуйста, знайте, что это было очень тяжелое решение, и мне больно расставаться с Клубом таким образом. Однако, я считаю, что это в интересах клуба.

Я надеюсь, что я смогу посетить "Стэмфорд Бридж" в последний раз, чтобы проститься со всеми вами лично. Для меня было привилегией всей жизни быть частью ФК "Челси", и я горжусь всеми общими достижениями. Футбольный клуб "Челси" и его поклонники всегда будут в моем сердце.

Спасибо, Роман".

Отметим, что власти рф запрещают своим гражданам давать какую-либо помощь иностранным государствам во время военных действий в Украине. За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет. Кроме того, Абрамович впервые использовал слово "война" в официальном заявлении. Власти рф не разрешают своим СМИ называть военные действия в Украине "войной".

Добавим, что с начала активных военных действий в Украине стоимость российских компаний на Лондонской бирже упала на 570 млрд долларов.