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Официально: российский олигарх продаёт Челси. Обещает отдать деньги в помощь Украине

Англия
Обновлено
(2 голосов)

Говорит, что всё ради клуба

Официально: российский олигарх продаёт Челси. Обещает отдать деньги в помощь Украине

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Российский олигарх Роман Абрамович решил выставить на продажу свой футбольный актив - лондонский "Челси". Соответствующее заявление от лица пока ещё владельца клуба появилось на официальном сайте "синих".

"Я хотел бы рассказать о спекуляциях в СМИ за последние несколько дней относительно моей собственности на ФК "Челси". Как я уже говорил раньше, я всегда принимал решение, руководствуясь интересами Клуба. Поэтому в нынешней ситуации я принял решение продать Клуб, поскольку считаю, что это в интересах Клуба, болельщиков, сотрудников, а также спонсоров и партнеров Клуба.

Продажа Клуба не будет быстрой, но будет проходить в соответствии с надлежащей процедурой. Я не буду требовать погашения никаких ссуд. Для меня никогда не говорилось о бизнесе или деньгах, а о чистой страсти к игре и клубу. Более того, я поручил команде создать благотворительный фонд, куда будут переданы все чистые средства от продажи. Фонд будет во благо всех пострадавших от войны в Украине. Это включает предоставление критически важных средств на безотлагательные и неотложные нужды жертв, а также поддержание долгосрочной работы по восстановлению.

Пожалуйста, знайте, что это было очень тяжелое решение, и мне больно расставаться с Клубом таким образом. Однако, я считаю, что это в интересах клуба.

Я надеюсь, что я смогу посетить "Стэмфорд Бридж" в последний раз, чтобы проститься со всеми вами лично. Для меня было привилегией всей жизни быть частью ФК "Челси", и я горжусь всеми общими достижениями. Футбольный клуб "Челси" и его поклонники всегда будут в моем сердце.

Спасибо, Роман".

Отметим, что власти рф запрещают своим гражданам давать какую-либо помощь иностранным государствам во время военных действий в Украине. За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет. Кроме того, Абрамович впервые использовал слово "война" в официальном заявлении. Власти рф не разрешают своим СМИ называть военные действия в Украине "войной".

Добавим, что с начала активных военных действий в Украине стоимость российских компаний на Лондонской бирже упала на 570 млрд долларов.

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В статье: Роман Абрамович Челси (Лондон) война с Россией
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Комментарии (4)
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Dimoncho (Kharkiv)
02.03.2022 в 21:19
если правда - уважуха
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0
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
02.03.2022 в 21:30
Не верю. Скорее он так сказал, чтобы купили. Не скажет же он , что хвост прижали.
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+2
0
Party555 (Днепр)
02.03.2022 в 20:59
Ему сказали либо конфискуем, либо отдай деньги сам в пользу Украины и отмоешься. Абрам не глупый и сделал правильный выбор
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+1
-1
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
02.03.2022 в 20:36
Ой брешет жид, что-то уже задумал.
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+3
0

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