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Миколенко и Зинченко на обложке, наш флаг на аватаре. Как АПЛ поддерживает Украину в Твиттере
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Getty Images / Global Images Ukraine
Официальный твиттер-аккаунт Английской Премьер-лиги в это сложное время полностью поддерживает не только украинских футболистов, но и весь украинский народ. Пресс-служба АПЛ обновила фото профиля, добавив на фон за логотипом флаг нашей страны.
Также на обложке их Твиттера теперь размещена фотография с Зинченко и Миколенко. Снимок с Александром и Виталием облетел весь мир.
#FootballStandsTogether pic.twitter.com/QpP8pfDsFh— Premier League (@premierleague) March 2, 2022
24 февраля, в 4-5 часов утра по киевскому времени, по территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам. В нашей стране введено военное положение. Все дипломатические отношения с рф – прекращены. Европа постоянно бьет агрессора санкциями и поддерживает Украину оружием.
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