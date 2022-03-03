Миколенко и Зинченко на обложке, наш флаг на аватаре. Как АПЛ поддерживает Украину в Твиттере

Официальный твиттер-аккаунт Английской Премьер-лиги в это сложное время полностью поддерживает не только украинских футболистов, но и весь украинский народ. Пресс-служба АПЛ обновила фото профиля, добавив на фон за логотипом флаг нашей страны.

Также на обложке их Твиттера теперь размещена фотография с Зинченко и Миколенко. Снимок с Александром и Виталием облетел весь мир.

24 февраля, в 4-5 часов утра по киевскому времени, по территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам. В нашей стране введено военное положение. Все дипломатические отношения с рф – прекращены. Европа постоянно бьет агрессора санкциями и поддерживает Украину оружием.