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Миколенко и Зинченко на обложке, наш флаг на аватаре. Как АПЛ поддерживает Украину в Твиттере

Англия
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Миколенко и Зинченко на обложке, наш флаг на аватаре. Как АПЛ поддерживает Украину в Твиттере

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Официальный твиттер-аккаунт Английской Премьер-лиги в это сложное время полностью поддерживает не только украинских футболистов, но и весь украинский народ. Пресс-служба АПЛ обновила фото профиля, добавив на фон за логотипом флаг нашей страны.

Миколенко и Зинченко на обложке, наш флаг на аватаре. Как АПЛ поддерживает Украину в Твиттере - изображение 1

Также на обложке их Твиттера теперь размещена фотография с Зинченко и Миколенко. Снимок с Александром и Виталием облетел весь мир.

24 февраля, в 4-5 часов утра по киевскому времени, по территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам. В нашей стране введено военное положение. Все дипломатические отношения с рф – прекращены. Европа постоянно бьет агрессора санкциями и поддерживает Украину оружием.

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В статье: Английская Премьер-лига Чемпионат Англии АПЛ Александр Зинченко война с Россией Виталий Миколенко
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