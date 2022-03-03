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АПЛ обещает поспособствовать скорейшей продаже Челси
Лига готова одобрить продажу в ускоренные сроки
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Исполнительный директор АПЛ Ричард Мастерс заявил, что лига готова поспособствовать скорейшей продаже лондонского "Челси".
Как известно, каждый потенциальный покупатель клуба Премьер-Лиги должен предварительно пройти специальную проверку на чистоту и надежность своего капитала. Мастерс сообщил, что АПЛ готова провести эту процедуру в ускоренном режиме, чтобы клуб со "Стэмфорд Бридж" поскорее покинул руки российского олигарха Романа Абрамовича.
"Кажется, быстрее всего мы укладывались в 10 дней. Я не говорю, что этот рекорд не может быть побит. Обычно это занимает несколько недель. Это всецело зависит о сложности сделки и количества потенциальных владельцев.
Если эта информация будет предоставлена в удобном и понятно виде, если мы получим правильные ответы, то сделка может быть одобрена относительно быстро", — цитирует Мастерса The Telegraph.
Напомним, ранее Абрамович заявил, что выставил "Челси" на продажу, пообещав передать все вырученные за клуб средства в помощь жертвам войны в Украине. Таким образом миллиардер надеется избежать дальнейших санкций со стороны властей Великобритании.
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