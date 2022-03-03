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АПЛ обещает поспособствовать скорейшей продаже Челси

Англия
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Лига готова одобрить продажу в ускоренные сроки

АПЛ обещает поспособствовать скорейшей продаже Челси

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Исполнительный директор АПЛ Ричард Мастерс заявил, что лига готова поспособствовать скорейшей продаже лондонского "Челси".

Как известно, каждый потенциальный покупатель клуба Премьер-Лиги должен предварительно пройти специальную проверку на чистоту и надежность своего капитала. Мастерс сообщил, что АПЛ готова провести эту процедуру в ускоренном режиме, чтобы клуб со "Стэмфорд Бридж" поскорее покинул руки российского олигарха Романа Абрамовича.

"Кажется, быстрее всего мы укладывались в 10 дней. Я не говорю, что этот рекорд не может быть побит. Обычно это занимает несколько недель. Это всецело зависит о сложности сделки и количества потенциальных владельцев.

Если эта информация будет предоставлена в удобном и понятно виде, если мы получим правильные ответы, то сделка может быть одобрена относительно быстро", — цитирует Мастерса The Telegraph.

Напомним, ранее Абрамович заявил, что выставил "Челси" на продажу, пообещав передать все вырученные за клуб средства в помощь жертвам войны в Украине. Таким образом миллиардер надеется избежать дальнейших санкций со стороны властей Великобритании.

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В статье: Челси (Лондон)
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