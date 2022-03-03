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Кейн или Матип? Названы претенденты на звание игрока месяца в АПЛ
6 звёзд АПЛ претендуют на звание игрока февраля
Getty Images / Global Images Ukraine
Премьер-Лига определилась с претендентами на звание лучшего игрока по итогам февраля.
В число номинантов попали: вновь расцветший при Конте форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн (5+1, включая дубль в ворота МС), его неугомонный коллега из "Саутгемптона" Че Адамс (3+1), любимчик Эдди Хау вингер Райан Фрейзер, башня "Ливерпуля" Жоэл Матип, финтёр "Кристал Пэлас" Уилфрид Заа и защитник "Бернли" Бен Ми, впервые упомянутого без своего вечного партнёра по центру обороны Джеймса Тарковски.
✨ Che Adams ✨— Premier League (@premierleague) March 3, 2022
✨ Ryan Fraser ✨
✨ Harry Kane ✨
✨ Joel Matip ✨
✨ Ben Mee ✨
✨ Wilfried Zaha ✨
6️⃣ in-form #PL stars, but only 1️⃣ can be February's @EASPORTSFIFA Player of the Month
???? #PLAwards | https://t.co/PNoEqfuaYq ???? pic.twitter.com/vYJ7HROng8
Ранее сообщалось, что АПЛ планирует
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