Кейн или Матип? Названы претенденты на звание игрока месяца в АПЛ

Премьер-Лига определилась с претендентами на звание лучшего игрока по итогам февраля.

В число номинантов попали: вновь расцветший при Конте форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн (5+1, включая дубль в ворота МС), его неугомонный коллега из "Саутгемптона" Че Адамс (3+1), любимчик Эдди Хау вингер Райан Фрейзер, башня "Ливерпуля" Жоэл Матип, финтёр "Кристал Пэлас" Уилфрид Заа и защитник "Бернли" Бен Ми, впервые упомянутого без своего вечного партнёра по центру обороны Джеймса Тарковски.

