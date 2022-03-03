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Кейн или Матип? Названы претенденты на звание игрока месяца в АПЛ

Англия
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6 звёзд АПЛ претендуют на звание игрока февраля

Кейн или Матип? Названы претенденты на звание игрока месяца в АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Премьер-Лига определилась с претендентами на звание лучшего игрока по итогам февраля.

В число номинантов попали: вновь расцветший при Конте форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн (5+1, включая дубль в ворота МС), его неугомонный коллега из "Саутгемптона" Че Адамс (3+1), любимчик Эдди Хау вингер Райан Фрейзер, башня "Ливерпуля" Жоэл Матип, финтёр "Кристал Пэлас" Уилфрид Заа и защитник "Бернли" Бен Ми, впервые упомянутого без своего вечного партнёра по центру обороны Джеймса Тарковски.

Ранее сообщалось, что АПЛ планирует пересмотреть свои контракты с телетрансляторами из рф.

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В статье: Уилфрид Заха Харри Кейн Жоэль Матип Бен Ми Райан Фрэйзер
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