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Миколенко проведет матч Эвертона в Кубке Англии в статусе капитана

Англия
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Игра начнется в 22:15

Миколенко проведет матч Эвертона в Кубке Англии в статусе капитана

Фото: twitter.com/Everton/автор - невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Украинский защитник Виталий Миколенко сыграет в основном составе "Эвертона" в матче пятого раунда Кубка Англии против команды "Борэм Вуд".

Игра начнется в 22:15 по киевскому времени.

Кроме того, Миколенко начнет матч в статусе капитана "Эвертона". Ранее с капитанской повязкой свой матч против "Питерборо" провел игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко.

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В статье: Кубок Англии Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
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