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Миколенко проведет матч Эвертона в Кубке Англии в статусе капитана
Игра начнется в 22:15
Фото: twitter.com/Everton/автор - невідомий
Украинский защитник Виталий Миколенко сыграет в основном составе "Эвертона" в матче пятого раунда Кубка Англии против команды "Борэм Вуд".
Игра начнется в 22:15 по киевскому времени.
Кроме того, Миколенко начнет матч в статусе капитана "Эвертона". Ранее с капитанской повязкой свой матч против "Питерборо" провел игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко.
Vitalii Mykolenko will captain Everton this evening. ????????#EmiratesFACup pic.twitter.com/bfoC498F70— Everton (@Everton) March 3, 2022
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