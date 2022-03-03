Миколенко проведет матч Эвертона в Кубке Англии в статусе капитана

Украинский защитник Виталий Миколенко сыграет в основном составе "Эвертона" в матче пятого раунда Кубка Англии против команды "Борэм Вуд".

Игра начнется в 22:15 по киевскому времени.

Кроме того, Миколенко начнет матч в статусе капитана "Эвертона". Ранее с капитанской повязкой свой матч против "Питерборо" провел игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко.