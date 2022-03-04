Кубок Англии. Эвертон при участии Миколенко обыграл Борэм 

"Эвертон" стал седьмым четвертфиналистом Кубка Англии, переиграв на своем поле команду Национальной лиги (пятый уровень) "Борэм Вуд". В прошлом раунде "Борэм" сенсационно обыграл на выезде "Борнмут", но сегодня победил фаворит.

Матч складывался не так просто для команды Фрэнка Лэмпарда. В первом тайме "ириски" владели мячом, но не знали, как действовать в последний трети. Активным в атаке был Миколенко. Он точно пробил по воротам на старте матча, часто выполнял прострелы, но форвард "Эвертона" Рондон пролетал мимо мяча.

Но все же именно Рондону удалось забить все голы в матче. Сначала венесуэльский форвард воспользовался прострелом низом от Кенни, а затем навесом Таунсенда.

2:0.- победа "Эвертона".

Ранее в четвертьфинал также вышли "Манчестер Сити", "Кристал Пэлас", Мидлсбро", "Челси", "Саутгемптон" и "Ливерпуль". Последний матч пятого раунда между "Ноттингем Форест" и "Хаддерсфилд Таун" состоится седьмого марта.

Кубок Англии, пятый раунд. Ливерпуль, "Гудисон Парк"

"Эвертон" - "Борэм Вуд" (V) 2:0

Голы: Рондон 57, Рондон 84

"Эвертон": Бегович - Кенни, Кин, Брэйтуэйт - Паттерсон (Ришарлисон 46), Аллан, Дукуре, Миколенко (Коулмэн 60) - Таунсенд, Рондон, Гордон (Доббин 86)

"Борэм Вуд": Эшби-Хэммонд - Коннор Стивенс, Дэвид Стивенс, Эванс - Менди, Рэймонд, Риккетс (Комли 69), Кейн Смит (Коннор Смит 74) - Рис - Марш (Клифтон 90), Боудэн (Ренджер 89)

Предупреждение: Эванс 59