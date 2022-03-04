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Кубок Англии. Эвертон при участии Миколенко обыграл Борэм
Украинец начал матч с капитанской повязкой
фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Эвертон" стал седьмым четвертфиналистом Кубка Англии, переиграв на своем поле команду Национальной лиги (пятый уровень) "Борэм Вуд". В прошлом раунде "Борэм" сенсационно обыграл на выезде "Борнмут", но сегодня победил фаворит.
Матч складывался не так просто для команды Фрэнка Лэмпарда. В первом тайме "ириски" владели мячом, но не знали, как действовать в последний трети. Активным в атаке был Миколенко. Он точно пробил по воротам на старте матча, часто выполнял прострелы, но форвард "Эвертона" Рондон пролетал мимо мяча.
Но все же именно Рондону удалось забить все голы в матче. Сначала венесуэльский форвард воспользовался прострелом низом от Кенни, а затем навесом Таунсенда.
2:0.- победа "Эвертона".
Ранее в четвертьфинал также вышли "Манчестер Сити", "Кристал Пэлас", Мидлсбро", "Челси", "Саутгемптон" и "Ливерпуль". Последний матч пятого раунда между "Ноттингем Форест" и "Хаддерсфилд Таун" состоится седьмого марта.
Imagine... ????????#FootballStandsTogether pic.twitter.com/wOzw0BxbNl— Everton (@Everton) March 3, 2022
Кубок Англии, пятый раунд. Ливерпуль, "Гудисон Парк"
"Эвертон" - "Борэм Вуд" (V) 2:0
Голы: Рондон 57, Рондон 84
"Эвертон": Бегович - Кенни, Кин, Брэйтуэйт - Паттерсон (Ришарлисон 46), Аллан, Дукуре, Миколенко (Коулмэн 60) - Таунсенд, Рондон, Гордон (Доббин 86)
"Борэм Вуд": Эшби-Хэммонд - Коннор Стивенс, Дэвид Стивенс, Эванс - Менди, Рэймонд, Риккетс (Комли 69), Кейн Смит (Коннор Смит 74) - Рис - Марш (Клифтон 90), Боудэн (Ренджер 89)
Предупреждение: Эванс 59
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