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Жеребьевка ¼ Кубка Англии: Миколенко и Зинченко узнали соперников по следующему раунду
Старейший футбольный турнир
Getty Images / Global Images Ukraine
Состоялась жеребьевка ¼ финала Кубка Англии. "Вест Хэм" Андрея Ярмоленко вылетел в дуэли с "Саутгемптоном" Хазенхюттля, теперь со "святыми" сразятся лидеры чемпионата, а именно "Манчестер Сити".
Также "Эвертон" сыграет с "Кристал Пэлас" на выезде, а "Мидлсбро" примет лондонский "Челси" в домашних стенах. В свою очередь "Ливерпулю" еще предстоит последить, с кем они встретятся в четвертьфинале – с "Ноттингем Форест" или "Хаддерсфилдом". Пары выглядят так:
"Кристал Пэлас" – "Эвертон"
"Ноттингем Форест" / "Хаддерсфилд" – "Ливерпуль"
"Мидлсбро" – "Челси"
"Саутгемптон" – "Манчестер Сити"
The draw for the quarter-finals of the #EmiratesFACup has been made!— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 3, 2022
What game are you most excited for? ???? pic.twitter.com/1uAvOTdRVF
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