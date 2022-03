Жеребьевка ¼ Кубка Англии: Миколенко и Зинченко узнали соперников по следующему раунду

Состоялась жеребьевка ¼ финала Кубка Англии. "Вест Хэм" Андрея Ярмоленко вылетел в дуэли с "Саутгемптоном" Хазенхюттля, теперь со "святыми" сразятся лидеры чемпионата, а именно "Манчестер Сити".

Также "Эвертон" сыграет с "Кристал Пэлас" на выезде, а "Мидлсбро" примет лондонский "Челси" в домашних стенах. В свою очередь "Ливерпулю" еще предстоит последить, с кем они встретятся в четвертьфинале – с "Ноттингем Форест" или "Хаддерсфилдом". Пары выглядят так:

"Кристал Пэлас" – "Эвертон"

"Ноттингем Форест" / "Хаддерсфилд" – "Ливерпуль"

"Мидлсбро" – "Челси"

"Саутгемптон" – "Манчестер Сити"

