Салах: Результаты Золотого мяча? Не верю в теории заговора, но результаты шокировали

Лидер "Ливерпуля" Мохамед Салах прокомментировал декабрьское вручение Золотого мяча.

"Результаты Золотого мяча были для меня шокирующими. Мне нечего сказать об этом, никто в этом году не ожидал, что я стану седьмым, но так и случилось.

Я не верю в теории заговора, но есть много стран, далеких от футбола. Я не знаю, на чем основан их выбор, но я не верю в теорию заговора. Я действительно не знаю, но я был шокирован результатом", - заявил Салах.

Напомним, что приз лучшего футболиста мира получил Лионель Месси.