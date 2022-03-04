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Салах: Результаты Золотого мяча? Не верю в теории заговора, но результаты шокировали
Египтянин стал седьмым
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Лидер "Ливерпуля" Мохамед Салах прокомментировал декабрьское вручение Золотого мяча.
"Результаты Золотого мяча были для меня шокирующими. Мне нечего сказать об этом, никто в этом году не ожидал, что я стану седьмым, но так и случилось.
Я не верю в теории заговора, но есть много стран, далеких от футбола. Я не знаю, на чем основан их выбор, но я не верю в теорию заговора. Я действительно не знаю, но я был шокирован результатом", - заявил Салах.
Напомним, что приз лучшего футболиста мира получил Лионель Месси.
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