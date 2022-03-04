"Слишком взволнован ситуацией в Украине". Ярмоленко не поехал на матч против Ливерпуля

Андрей Ярмоленко не поехал с "Вест Хэмом" на матч АПЛ против "Ливерпуля", хотя у него нет травм и дисквалификаций.

"Андрей слишком переживает из-за ситуации в Украине. Он тренировался с нами неделю, но я не думаю, что он готов сейчас играть, ему надо время, чтобы помочь его семье и стране", - заявил менеджер "Молотобойцев" Дэвид Мойес.

"Я чувствую себя беспомощным в этой ситуации. Мы все. Мы ничего не можем, кроме как поддерживать его и спрашивать, можем ли мы чем-либо помочь".