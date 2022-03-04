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"Слишком взволнован ситуацией в Украине". Ярмоленко не поехал на матч против Ливерпуля

Англия
(2 голосов)

Дэвид Мойес объяснил отсутствие украинца в заявке

"Слишком взволнован ситуацией в Украине". Ярмоленко не поехал на матч против Ливерпуля

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Андрей Ярмоленко не поехал с "Вест Хэмом" на матч АПЛ против "Ливерпуля", хотя у него нет травм и дисквалификаций.

"Андрей слишком переживает из-за ситуации в Украине. Он тренировался с нами неделю, но я не думаю, что он готов сейчас играть, ему надо время, чтобы помочь его семье и стране", - заявил менеджер "Молотобойцев" Дэвид Мойес.

"Я чувствую себя беспомощным в этой ситуации. Мы все. Мы ничего не можем, кроме как поддерживать его и спрашивать, можем ли мы чем-либо помочь".

"Вест Хэм" поддерживал Ярмоленко с первых дней российского вторжения в Украину, а сам Андрей уже перечислял миллионы гривен в поддержку ВСУ.

Матч "Ливерпуль" - "Вест Хэм" пройдет завтра, 5 марта, на "Энфилде".

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В статье: Андрей Ярмоленко Вест Хэм Юнайтед (Лондон) война с Россией
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Источник:
L'Equipe

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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
04.03.2022 в 22:15
А до войны никаких отмазок не лепил почему Андрюха не играл.
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Extrim4ik (Extreme)
04.03.2022 в 21:08
Любого украинца можно понять в такой ситуации... Хоть ты находишься на территории Украины, хоть за границей... Всё равно, переживание за родину - есть
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