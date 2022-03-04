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"Слишком взволнован ситуацией в Украине". Ярмоленко не поехал на матч против Ливерпуля
Дэвид Мойес объяснил отсутствие украинца в заявке
Getty Images / Global Images Ukraine
Андрей Ярмоленко не поехал с "Вест Хэмом" на матч АПЛ против "Ливерпуля", хотя у него нет травм и дисквалификаций.
"Андрей слишком переживает из-за ситуации в Украине. Он тренировался с нами неделю, но я не думаю, что он готов сейчас играть, ему надо время, чтобы помочь его семье и стране", - заявил менеджер "Молотобойцев" Дэвид Мойес.
"Я чувствую себя беспомощным в этой ситуации. Мы все. Мы ничего не можем, кроме как поддерживать его и спрашивать, можем ли мы чем-либо помочь".
"Вест Хэм" поддерживал Ярмоленко с первых дней российского вторжения в Украину, а сам Андрей уже перечислял миллионы гривен в поддержку ВСУ.
Матч "Ливерпуль" - "Вест Хэм" пройдет завтра, 5 марта, на "Энфилде".
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