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Китай не будет транслировать ближайшие матчи АПЛ из-за запланированных там акций в поддержку Украины

Англия
(1 голосов)

И кому они делают хуже?

Китай не будет транслировать ближайшие матчи АПЛ из-за запланированных там акций в поддержку Украины

фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Китай запретил показ ближайших матчей чемпионата Англии на своей территории, сообщает Guardian. Причина – акции в поддержку Украины, запланированные на ближайшие матчи АПЛ.

В матчах Премьер-лиги, которые состоятся с 5-го по 7-е марта, капитаны 20-ти команд Премьер-лиги выйдут на поле с желто-синими капитанскими повязками. АПЛ призывает болельщиков перед каждой игрой присоединиться к игрокам, тренерам, официальным лицам и клубному персоналу в момент солидарности и рефлексии.

Большие табло на стадионах будут демонстрировать надписать "Футбол выступает вместе" ("Football Stands Together") на сине-желтом фоне, эти же слова будут показаны и на рекламных LED-экранах вдоль поля во время матчей.

Выражение солидарности Украины будет показываться фанам АПЛ по всему миру. Логотипы и профили платформ, транслирующих АПЛ, будут украшены цветами украинского флага.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Guardian

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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
04.03.2022 в 22:10
Карма і косооких знайде...
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Андрей (Odessa)
04.03.2022 в 21:48
Здається, вони мають Рашу для своїх як взірець "багатої та вільної нації, яка послала нахх Захід", інше бидлу знати зайве.
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