Китай не будет транслировать ближайшие матчи АПЛ из-за запланированных там акций в поддержку Украины

Китай запретил показ ближайших матчей чемпионата Англии на своей территории, сообщает Guardian. Причина – акции в поддержку Украины, запланированные на ближайшие матчи АПЛ.

Premier League matches will be blocked by Chinese broadcasters this weekend because of planned displays of solidarity with Ukraine.



