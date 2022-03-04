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Китай не будет транслировать ближайшие матчи АПЛ из-за запланированных там акций в поддержку Украины
И кому они делают хуже?
фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Китай запретил показ ближайших матчей чемпионата Англии на своей территории, сообщает Guardian. Причина – акции в поддержку Украины, запланированные на ближайшие матчи АПЛ.
Premier League matches will be blocked by Chinese broadcasters this weekend because of planned displays of solidarity with Ukraine.— Guardian sport (@guardian_sport) March 4, 2022
Story: @PaulMac https://t.co/c264H8UqNp
В матчах Премьер-лиги, которые состоятся с 5-го по 7-е марта, капитаны 20-ти команд Премьер-лиги выйдут на поле с желто-синими капитанскими повязками. АПЛ призывает болельщиков перед каждой игрой присоединиться к игрокам, тренерам, официальным лицам и клубному персоналу в момент солидарности и рефлексии.
Большие табло на стадионах будут демонстрировать надписать "Футбол выступает вместе" ("Football Stands Together") на сине-желтом фоне, эти же слова будут показаны и на рекламных LED-экранах вдоль поля во время матчей.
Выражение солидарности Украины будет показываться фанам АПЛ по всему миру. Логотипы и профили платформ, транслирующих АПЛ, будут украшены цветами украинского флага.
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