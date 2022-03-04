Китай не будет транслировать ближайшие матчи АПЛ из-за запланированных там акций в поддержку Украины

Китай запретил показ ближайших матчей чемпионата Англии на своей территории, сообщает Guardian. Причина – акции в поддержку Украины, запланированные на ближайшие матчи АПЛ.

Premier League matches will be blocked by Chinese broadcasters this weekend because of planned displays of solidarity with Ukraine.



Story: @PaulMac https://t.co/c264H8UqNp — Guardian sport (@guardian_sport) March 4, 2022

В матчах Премьер-лиги, которые состоятся с 5-го по 7-е марта, капитаны 20-ти команд Премьер-лиги выйдут на поле с желто-синими капитанскими повязками. АПЛ призывает болельщиков перед каждой игрой присоединиться к игрокам, тренерам, официальным лицам и клубному персоналу в момент солидарности и рефлексии.

Большие табло на стадионах будут демонстрировать надписать "Футбол выступает вместе" ("Football Stands Together") на сине-желтом фоне, эти же слова будут показаны и на рекламных LED-экранах вдоль поля во время матчей.

Выражение солидарности Украины будет показываться фанам АПЛ по всему миру. Логотипы и профили платформ, транслирующих АПЛ, будут украшены цветами украинского флага.