Турецкий миллиардер уверен, что купит Челси у Абрамовича

Турецкий миллиардер Мухсин Байрак сделал предложение о покупке "Челси", который ранее был выставлен на продажу Романом Абрамовичем.

Об этом сообщила пресс-служба турецкой компании Байрака AB Group. Занимается бизнесмен всем понемногу - энергетикой, строительством, технологиями. Его предприятия помимо Турции работают в Италии, Испании, Греции.

Общая стоимость активов Байкара оценивается СМИ в 11 млрд долларов - что примерно соответствует капиталу Абрамовича.

Любопытно также, что в AB Group практически уверены, что россиянин продаст "Челси" именно им. В ответ на запрос СМИ турки ответили: "Мы находимся на стадии переговоров о подписании сделки. Скоро вывесим в Лондоне турецкий флаг. Это все из-за войны в Украине. Русские считают Турцию безопасной - в смысле, они получат все оговоренные деньги на руки".

Ранее сообщалось, что "Челси" оценивается Абрамовичем примерно в 4 млрд фунтов.