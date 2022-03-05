Гвардиола о войне в Украине: НАТО и европейские страны потерпели неудачу

Главный тренер Ман Сити Пеп Гвардиола поделился мыслями о войне в Украине.

"Это волнует, пока война продолжается, ситуация становится все хуже. Зинченко вовлечен в разные акции помощи своей стране. Он знает лучше всех, у него там есть семья. Ситуация усугубляется, длится восемь, девять дней. К сожалению, это будет продолжаться.

Поддержка со стороны клубов АПЛ? Это важно, но это просто жест. Во всем мире люди лично и коллективно что-то делают. Политики этого избегают. Это происходит потому, что они терпят неудачу.

Это происходит потому, что они не в состоянии что-либо сделать. Это случается там, где страдают невинные люди. Это все еще происходит. НАТО и европейские страны потерпели неудачу", - сказал Гвардиола.

Отметим, что с начала войны Киев призывает НАТО ввести бесполетную зону над Украиной, однако в Альянсе категорически отказываются, не желая прямого столкновения с Россией. Накануне Президент Зеленский подверг резкой критике НАТО за пассивность в противостоянии российской агрессии.