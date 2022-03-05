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АПЛ. Поражение Лидса в дебютном матче Марша
Три очка взял Лестер
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 28-й тур. Лестер, "Кинг Пауэр Стэдиум"
"Лестер" - "Лидс" 1:0
Гол: Барнс 67
"Лестер": Шмейхель - Чоудури (Лукман 61), Амарти, Сеюнджю, Томас - Тилеманс, Ндиди (Менди 76), Дьюсбери-Холл - Олбрайтон, Варди (Ихеаначо 61), Барнс
"Лидс": Мелье - Фирпо, Стрейк, Эйлинг, Даллас - Кох, Клих (Форшоу 70) - Харрисон (Робертс 76), Родриго (Гелхардт 64), Рафинья - Джеймс
Предупреждения: Ндиди 53, Форшоу 71 - Стрейк 9
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