УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Форвард Брентфорда сделал первый хет-трик в АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Форвард Брентфорда сделал первый хет-трик в АПЛ

Англия
(1 голосов)

Точно не последний

Форвард Брентфорда сделал первый хет-трик в АПЛ

Фото: The Independent

UA-Футбол
Новина українською

Форвард "Брентфорда" Айван Тони забил три гола в матче английской Премьер-лиге против "Норвич Сити", который закончился со счетом 1:3. Это его первый хет-трик в рамках АПЛ.

В этом сезоне на счету Тони уже 9 голов и 2 голевых паса. В прошлом сезоне, в Чемпионшипе, англичанин установил рекорд лиги по количеству голов за сезон: 31. В сезоне 2019/20, играя за "Питерборо Юнайтед", он стал лучшим бомбардиром третьего английского дивизиона, а также был признан лучшим игроком во всех профессиональных лигах Англии, кроме АПЛ.

Также в матче против "Норвича" в стартовом составе "Брентфорда" впервые вышел Кристиан Эриксен. Датчанин ранее перешел в английский клуб на правах свободного агента.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кристиан Эриксен Английская Премьер-лига Брентфорд АПЛ Норвич Сити Айван Тони
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...