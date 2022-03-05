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Форвард Брентфорда сделал первый хет-трик в АПЛ
Точно не последний
Фото: The Independent
Форвард "Брентфорда" Айван Тони забил три гола в матче английской Премьер-лиге против "Норвич Сити", который закончился со счетом 1:3. Это его первый хет-трик в рамках АПЛ.
В этом сезоне на счету Тони уже 9 голов и 2 голевых паса. В прошлом сезоне, в Чемпионшипе, англичанин установил рекорд лиги по количеству голов за сезон: 31. В сезоне 2019/20, играя за "Питерборо Юнайтед", он стал лучшим бомбардиром третьего английского дивизиона, а также был признан лучшим игроком во всех профессиональных лигах Англии, кроме АПЛ.
Также в матче против "Норвича" в стартовом составе "Брентфорда" впервые вышел Кристиан Эриксен. Датчанин ранее перешел в английский клуб на правах свободного агента.
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