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АПЛ. Ливерпуль - Вест Хэм 1:0. Удача на стороне красных 

Англия
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У гостей было много моментов, но единственный гол забил Мане 

АПЛ. Ливерпуль - Вест Хэм 1:0. Удача на стороне красных 

фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Энфилд" исполнил в знак солидарности с Украиной "You'll never walk alone", "Ливерпуль" взял непростые три очка и продлжает преследовать "Манчестер Сити". Команда Гвардиолы завтра сыграет в дерби против "Манчестер Юнатйед".

Обе команды проводили матч без своих ведущих полузащитников. Но если Тьяго из-за травм пропускает и так достаточно матчей, и у "Ливерпуля" есть кем его заменить, то Деклан Райс - незаменимый игрок для "Вест Хэма". Затем на старте второго тайма получил травму ключевой игрок атаки "хаммерс" Джаррод Боуэн. Но кадровые проблемы не помешали "Вест Хэму" провести хороший матч. Совсем наоборот.

Конечно, "Ливерпуль" остается "Ливерпулем". Команда Юргена Клоппа провела матч в своем любимом доминирующем стиле и практически по всем статистическим показателям превзошла "Вест Хэм". Но гости создали как минимум три стопроцентных моментов.

Сначала двойной шанс упустили Форнальс и Влашич. Испанец оказался сам перед Алиссоном, перебросил его, но Александер-Арнольд выбил мяч из пустых ворот, добивание Форнальса принял на себя Алиссон, третий удар в атаке нанес Влашич, но в этот раз спас уже Конате. Затем с близкого расстояния не попал по воротам Лансини. И наконец удар Антонио был заблокирован Кейта.

Сегодня непривычно слабый для себя матч провел Мохамед Салах, и египтянин даже был заменен, когда вопрос с тремя очками оставался открытым. Это бывает очень редко. Но вновь нужно отметить неутомимого Луиса Диаса, а победный гол забил Мане. Очередной ассист от Александера-Арнольд и Мане был буквально в милимаетрах от офсайда, но все же правилам опередил Доусона, и поразил ворота - 1:0.

Между "Манчестер Сити" и "Ливерпулем" три очка.

Чемпионат Англии, 28-й тур. Ливерпуль, "Энфилд"

"Ливерпуль" - "Вест Хэм" 1:0

Гол: Мане 27

"Ливерпуль": Алиссон - Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон - Хендерсон, Фабиньо, Кейта (Милнер 90) - Салах (Жота 79), Мане, Диас (Джонс 90+6)

"Вест Хэм": Фабианский - Крессуэлл, Зума, Доусон, Джонсон - Влашич (Нобл 62), Лансини, Соучек, Боуэн (Бенрахма 54) - Антонио, Форнальс

Предупреждения: Жота 89, Мане 90+4 - Доусон 31

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В статье: Английская Премьер-лига АПЛ Ливерпуль Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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