Фанаты Челси скандировали фамилию Абрамовича вместо поддержки Украины перед матчем

Все команды АПЛ выражают солидарность украинскому народу в борьбе против российской орды. Перед матчами чемпионата фанатам на трибунах удается минута, чтобы аплодисментами поддержать нас, однако болельщики "Челси" воспользовались этим по-другому.

Перед поединком против "Бернли" многие на “Терф Мур” начали скандировать фамилию Абрамовича, который из-за наложенных на него санкций должен продать клуб.

Напомним, что российский олигарх купил “Челси” еще в июне 2003-го. С того периода благодаря большим финансовым вливаниям незаконно добытых денег лондонцы завоевали 21 трофей, в том числе и две Лиги чемпионов.

СМИ называют сумму продажи клуба 3 млрд долларов. Сам Абрамович заявил, что не может руководить “Челси” из-за санкций, а вырученные средства пойдут пострадавшим от войны в Украине (кому именно не указал).