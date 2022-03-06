Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В погоне за горожанами. Ливерпуль - Вест Хэм 1:0. Видео гола и обзор матча
Один гол и три очка
Getty Images / Global Images Ukraine
Вашему вниманию видеообзор встречи между "Ливерпулем" и "Вест Хэмом", которая состоялась в рамках 28-го тура АПЛ. "Красные" добылы победу благодаря голу Мане. Коллектив Клоппа продолжает свою погоню за "Ман Сити".
Андрей Ярмоленко на поле не вышел.
Чемпионат Англии, 28-й тур. Ливерпуль, "Энфилд"
"Ливерпуль" - "Вест Хэм" 1:0
Гол: Мане 27
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Начальник Генштаба Беларуси подал в отставку
- Лучший гол, который вы когда-либо видели. ВИДЕО, как ВСУ уничтожают вражеский танк
- Плюс тысяча. Данные Генштаба ВСУ по поводу потерь врага по состоянию на 6 марта
- Гвардиола о войне в Украине: НАТО и европейские страны потерпели неудачу
- Легендарный актер поддержал Украину в борьбе с фашистами из россии. ВИДЕО
- Известный турецкий шеф-повар и ресторатор помогает Украине. ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...