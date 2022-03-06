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В погоне за горожанами. Ливерпуль - Вест Хэм 1:0. Видео гола и обзор матча

Англия
(2 голосов)

Один гол и три очка

В погоне за горожанами. Ливерпуль - Вест Хэм 1:0. Видео гола и обзор матча

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Вашему вниманию видеообзор встречи между "Ливерпулем" и "Вест Хэмом", которая состоялась в рамках 28-го тура АПЛ. "Красные" добылы победу благодаря голу Мане. Коллектив Клоппа продолжает свою погоню за "Ман Сити".

Андрей Ярмоленко на поле не вышел.

Читайте такжеАПЛ. Ливерпуль - Вест Хэм 1:0. Удача на стороне красных

Чемпионат Англии, 28-й тур. Ливерпуль, "Энфилд"
"Ливерпуль" - "Вест Хэм" 1:0
Гол: Мане 27

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В статье: Ливерпуль Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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