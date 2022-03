Важный матч без Криштиану. 37-летний Роналду пропустит дерби Манчестера

В центральном матче тура АПЛ между собой сыграют два клуба из Манчестера - "Сити" и "Юнайтед".

По данным журналиста Лори Уитвелла, игру пропустит Криштиану Роналду. У португальца травма. Также из-за повреждения вне заявки Эдинсон Кавани, из-за чего у Рангника почти нет выбора на позиции форварда.

Cristiano Ronaldo out of Manchester derby. Edinson Cavani also not fit for squad.



Leaves Marcus Rashford as only recognised forward. Possibility Bruno Fernandes as false nine.@TheAthleticUK #MUFChttps://t.co/BKZFY1u0gf