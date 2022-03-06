СМИ назвали всех потенциальных покупателей Челси – их почти 10

Sky Sports назвали все заинтересованные в приобретении лондонского "Челси" стороны. Среди покупателей большинство из США, а не как прежде: из России, Китая или арабских стран. Список заинтересованных сторон таков:

Консорциум Тодда Бойли-Хансйорга Висса: первый уже пытался приобрести "Челси". Он также является совладельцем бейсбольного клуба "Лос-Анджелес Доджерс";

Муйсин Байрак: турецкий предприниматель, уже сделавший предложение о покупке команды;

РэдБёрд Кэпитал Партнерс: американская компания, владеющая 11 процентами фирмы-владельца "Ливерпуля";

Томас Риккеттс: председатель правления бейсбольного клуба "Чикаго Кабс", пытался приобрести часть "Милана" в 2018 году;

Ник Кэнди: девелопер недвижимости и болельщик "Челси";

Конор МакГрегор: боец ММА и болельщик "Манчестер Юнайтед", заявивший, что предлагает 1,5 миллиарда фунтов за "Челси";

Сэр Джим Рэтклифф: богатейший человек Великобритании, владелец "Ниццы" и "Лозанны";

Лутфи Мансур: египетский предприниматель, владелец абонемент "Челси".

Роман Абрамович продает клуб из-за санкций, наложенных на него за связи с преступным режимом президента России Владимира Путина. Нынешний владелец "Челси" установил ценник для команды в 3 миллиарда фунтов.