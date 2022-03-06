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СМИ назвали всех потенциальных покупателей Челси – их почти 10
Большинство представители США
Фото: Het Financieele Dagblad
Sky Sports назвали все заинтересованные в приобретении лондонского "Челси" стороны. Среди покупателей большинство из США, а не как прежде: из России, Китая или арабских стран. Список заинтересованных сторон таков:
- Консорциум Тодда Бойли-Хансйорга Висса: первый уже пытался приобрести "Челси". Он также является совладельцем бейсбольного клуба "Лос-Анджелес Доджерс";
- Муйсин Байрак: турецкий предприниматель, уже сделавший предложение о покупке команды;
- РэдБёрд Кэпитал Партнерс: американская компания, владеющая 11 процентами фирмы-владельца "Ливерпуля";
- Томас Риккеттс: председатель правления бейсбольного клуба "Чикаго Кабс", пытался приобрести часть "Милана" в 2018 году;
- Ник Кэнди: девелопер недвижимости и болельщик "Челси";
- Конор МакГрегор: боец ММА и болельщик "Манчестер Юнайтед", заявивший, что предлагает 1,5 миллиарда фунтов за "Челси";
- Сэр Джим Рэтклифф: богатейший человек Великобритании, владелец "Ниццы" и "Лозанны";
- Лутфи Мансур: египетский предприниматель, владелец абонемент "Челси".
Роман Абрамович продает клуб из-за санкций, наложенных на него за связи с преступным режимом президента России Владимира Путина. Нынешний владелец "Челси" установил ценник для команды в 3 миллиарда фунтов.
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