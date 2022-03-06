АПЛ. Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед 4:1. Голевой хет-трик Де Брюйне сломал команду Рангника

Английская Премьер-лига, 28-й тур

"Этихад" (Манчестер)

Главный арбитр: Майкл Оливер

Точно можно сказать одну вещь: "Манчестер Юнайтед" сейчас далеко не уровень "Манчестер Сити". Более того, к уровню команд из зоны ЛЧ "манкунианцам" нужно еще расти. Да и командой подопечных Рангника назвать сложно.

Уже на пятой минуте произошел провал в обороне гостей: Силва прожал нескольких оппонентов, выполнил корявый пас в центр, но та зона тоже была успешно провалена "красными дьяволами" - Де Брюйне в касания переиграл де Хеа.

Шок? Да нет. Гости вообще не включились с первых минут. Пропущенный их немного взбодрил, но слишком сильной опасности они из позиционных атак создать не смогли. Радость им принесло только контрнаступление, которое завершил Санчо. Джейдон из предела штрафной площадки уложил мяч точно в правый угол ворот. Немного рикошет помог, немного пассивность Уокера и Стоунса. Гол в ворота родной команды всегда сопровождается переполненными эмоциями. Вингер праздновал, но сдержанно.

Всего шесть минут продержалось радостное состояние гостей. Ошибки в обороне никуда не делись и снова привели к голу Де Брюйне. Поочередно расстреливать ворота "манкунианцев" хозяева, но только после удара бельгийца мяч дошел до цели – десятый его гол в этом сезоне.

К концу тайма еще несколько моментов создали коллективы. Сначала Фоден и Санчо не нашли створ ворот ворот своими ударами, а выстрел Мареза вытащил де Хеа.

После перерыва "красные дьяволы" были еще в худшем положении. Они не нанесли НИ ОДНОГО удара по воротам. Это было жалкое зрелище, ведь хозяева значительно превосходили гостей.

К счастью для Рангника "горожане" забили всего дважды. Сначала Де Брюйне записал третье голевое действие за сегодня, ассистировав Марезу. А в компенсированное время Рияд еще и оформил дубль, удачно забежав из глубины. Кстати, во время второго гола алжирца сначала был зафиксирован офсайд, однако VAR все исправил.

На острие вышел Эланга – он должен был заменить Роналду. Швед растворился на поле, редко появляясь в кадре. В общем, все атакующие игроки гостей мало работали с мячом, а оборонные футболисты были на куски разобраны тактикой Гвардиолы. Удивительно почему матч завершился не с более разгромным счетом.

Где-то загрустил один Клопп, "Ливерпуль" которого продолжает быть на расстоянии от "Сити" в шесть очков при матче в запасе.

"Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед" 4:1

Голы: Де Брюйне 5, 28, Марез 68, 90+2 – Санчо 22

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Стоунс, Ляпорт, Канселу – Де Брюйне (Гюндоган 80), Родри, Грилиш – Марез, Силва, Фоден

Манчестер Юнайтед: де Хеа – Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Теллес – Мактоминей, Фред – Санчо, Фернандеш, Погба (Рашфорд 64) – Эланга (Лингард 64)

Предупреждение: Магуайр 63