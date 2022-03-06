Гвардиола: Манчестер Сити необходим нападающий

Перед дерби против "Манчестер Юнайтед" тренер "Сити" Пеп Гвардиола заявил, что клубу необходим нападающий:

"Я думаю, что клубу нужен страйкер, это точно. Вы говорите, что мы играем фантастически хорошо без нападающего, потому что мы побеждаем. Когда мы не побеждаем, вы говорите, что нам нужен форвард.

Вы говорите: "Как эти ребята играют без нападающего? В Премьер-лиге ты обязан играть с нападающим". Так что нам нужен форвард, и я думаю, клуб попробует его подписать".

Летом 2021 года Серхио Агуэро покинул "Манчестер Сити" в качестве свободного агента. Клуб не смог подписать Харри Кейна из "Тоттенхэма" ему на замену. Сейчас в команде один номинальный нападающий – Габриэл Жезус.