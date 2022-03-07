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Де Брюйне и Марез сделали дерби. Манчестер Сити – МЮ 4:1. Обзор матча и видео голов
Кевин и Рияд сделали результат
Getty Images / Global Images Ukraine
Вчера, 6 марта, на стадионе "Этихад" в Манчестере в рамках 28-го тура Английской Премьер-лиги сезона-2021/22 "Манчестер Сити" принимал "Манчестер Юнайтед". Гостям удалось оказать сопротивление хозяевам в первом тайме, однако во второй половине встречи "горожане" методично добились своего. Марез и Де Брюйне оформили по дублю, таким образом, команда Гвардиолы продолжает рваться к золотым медалям чемпионата Англии.
Смотрите видеообзор матча 28-го тура чемпионата Англии между двумя командами из Манчестера.
Манчестер. "Этихад".
Голы: Де Брюйне (5, 28), Марез (68, 90+2) – Санчо (22)
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