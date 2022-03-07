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Ментально не помог. В МЮ удивились решению Роналду улететь в Португалию перед дерби против Сити

Англия
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Португалец получил травму

Ментально не помог. В МЮ удивились решению Роналду улететь в Португалию перед дерби против Сити

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду не попал в заявку Ральфа Рангника на центральный матч тура в АПЛ против "Манчестер Сити". Интересно, что португальца в этот момент даже не было в Англии.

По информации The Athletic, звездный футболист полетел в Португалию, когда стало понятно, что он не сможет сыграть с "горожанами". Отметим, что Криштиану повредил бедро.

Тем не менее, решение Роналду улететь на родину вызвало большое удивление в раздевалке "красных дьяволов", учитывая значимость поединка против команды Хосепа Гвардиолы и важность самого Криштиану для раздевалки. К слову, подопечные Рангника дерби проиграли – 4:1.

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В статье: Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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Источник:
theathletic.com

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