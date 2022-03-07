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Клопп: Если бы не "Сити" мы бы выигрывали чемпионат к февралю

Англия
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Юрген ответил на недавние комплименты Пепа

Клопп: Если бы не "Сити" мы бы выигрывали чемпионат к февралю

Фото: twitter.com/LFC

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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о соперничестве с "Манчестер Сити", на фоне недавних комментариев менеджера "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолы.

"Я могу сказать, что "Сити" – самый сложный из всех моих соперников, но с "Баварией" Пепа проще не было.

Но я понимаю, что он имеет в виду. За последние годы мы толкали друг друга на какой-то нереальный уровень.

Взять очки, которые мы набирали в последние годы. В прошлом сезоне по очевидным причинам мы отстали, однако в целом показатели были примерно равные.

Думаю, в этом сезоне "Сити" не набрал бы столько очков, не будь мы рядом с ними. И наоборот. Впереди много игр. Посмотрим, как все закончится.

Я уже говорил, что если бы не мы, "Ман Сити" в последние сезоны выигрывал бы чемпионат к февралю. Или мы бы могли быть чемпионами в эти сроки, если бы не "Сити", – отметил главный тренер "Ливерпуля".

На данный момент "Манчестер Сити" идет в АПЛ на первом месте с 69 очками после 28 туров, а "Ливерпуль" отстает всего на 6 баллов после 27 сыгранных игр.

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль Манчестер Сити Пеп Гвардиола
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Источник:
manchestereveningnews.co.uk

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