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АПЛ. Тоттенхэм – Эвертон 5:0. Неудачный юбилей Пикфорда

Англия
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Миколенко появился на поле во втором тайме

АПЛ. Тоттенхэм – Эвертон 5:0. Неудачный юбилей Пикфорда

Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига, 28-й тур

"Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" (Лондон)

Главный арбитр: Стюарт Эттвелл

Для голкипера гостей этот матч стал 200-м в чемпионате Англии. Правда, "Тоттенхэм" подготовил Пикфорду подарок, который ему не понравился: целую сумку голов. Не в последнюю очередь страж ворот должен благодарить своих защитников.

Хозяева "размочили" счет уже на 14 минуте и сделали они это с помощью как раз оборонца "ирисок". Быструю позиционную атаку провели подопечные Конте, а закончил ее Кин, срезав мяч в свои ворота после прострела Сессеньона. Второй гол не заставил себя ждать, ведь через три минуты Сон удвоил преимущество "шпор", прошив голкипера. На этот раз Пикфорд сам сыграл очень плохо, пропустив круглый снаряд у себя под рукой.

“Эвертон” все не выходил из зоны комфорта: им понравилось обороняться. Еще трижды хозяева нашли для себя опасные шансы, но только в четвертый раз все-таки забили: Кейн расстрелял ворота соперника с линии штрафного.

Второй тайм не изменил ничего, кроме увеличения счета. Сначала Регилон замкнул прострел в штрафную, а затем Кейн оформил дубль, прекрасно поймав мяч с лета нерабочей левой. Кстати, 176-й гол Гарри в АПЛ – нападающий по этому показателю обогнал Анри (175) и вплотную приблизился к Лэмпарду (177), расположившись на пятой позиции рейтинга лучших бомбардиров Премьер-лиги.

На 59-й минуте на поле появился Миколенко, заменив полузащитника ван де Бека. Лэмпард немного потасовал игроков в схеме, но глобально ничего не изменилось. "Тоттенхэм" продолжил атаковать, но к счастью для гостей не забил больше.

"Шпоры" теперь сравнялись по очкам с "Вест Хэмом" - у обеих команд по 45, однако у лондонцев на два матча больше. А вот у "Эвертона" проблемы те же: один зачетный пункт к зоне вылета.

"Тоттенхэм" - "Эвертон" 5:0

Голы: Кин 14 (авт.), Сон 17, Кейн 37, 56, Регилон 46

"Тоттенхэм": Льорис - Ромеро (Санчес 52), Дайер, Дэвис - Догерти, Бентанкур, Хойбьерг, Сессеньон (Регилон 46) - Кулусевски, Сон (Бергвейн 67) - Кейн

"Эвертон": Пикфорд - Коулмэн, Холгейт, М. Кин (Брентвейт 46) - Гордон, Дукуре, Аллан, ван де Бек (Миколенко 59), Кенни - Кальверт-Льюин (Алли 69), Ришарлисон

Предупреждения: Сон 24, Ромеро 30

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Тоттенхэм (Лондон) Виталий Миколенко
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