АПЛ. Тоттенхэм – Эвертон 5:0. Неудачный юбилей Пикфорда

Английская Премьер-лига, 28-й тур

"Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" (Лондон)

Главный арбитр: Стюарт Эттвелл

Для голкипера гостей этот матч стал 200-м в чемпионате Англии. Правда, "Тоттенхэм" подготовил Пикфорду подарок, который ему не понравился: целую сумку голов. Не в последнюю очередь страж ворот должен благодарить своих защитников.

Хозяева "размочили" счет уже на 14 минуте и сделали они это с помощью как раз оборонца "ирисок". Быструю позиционную атаку провели подопечные Конте, а закончил ее Кин, срезав мяч в свои ворота после прострела Сессеньона. Второй гол не заставил себя ждать, ведь через три минуты Сон удвоил преимущество "шпор", прошив голкипера. На этот раз Пикфорд сам сыграл очень плохо, пропустив круглый снаряд у себя под рукой.

“Эвертон” все не выходил из зоны комфорта: им понравилось обороняться. Еще трижды хозяева нашли для себя опасные шансы, но только в четвертый раз все-таки забили: Кейн расстрелял ворота соперника с линии штрафного.

Второй тайм не изменил ничего, кроме увеличения счета. Сначала Регилон замкнул прострел в штрафную, а затем Кейн оформил дубль, прекрасно поймав мяч с лета нерабочей левой. Кстати, 176-й гол Гарри в АПЛ – нападающий по этому показателю обогнал Анри (175) и вплотную приблизился к Лэмпарду (177), расположившись на пятой позиции рейтинга лучших бомбардиров Премьер-лиги.

Harry Kane BREAKS Thierry Henry's Record as Spurs DESTROY rancid Everton!



Kane now has 176 EPL goals in 271 games!



Join the show now - https://t.co/4coSNMswOs#TOTEVE pic.twitter.com/z1dRyJITAI