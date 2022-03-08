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Саудовский консорциум хочет приобрести Челси

Англия
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Тем не менее, есть ещё 10 претендентов

Саудовский консорциум хочет приобрести Челси

Фото: twitter.com/ChelseaFC

Новина українською

Частный консорциум из Саудовской Аравии проявляет интерес к покупке "Челси", сообщает Goal.com. Они готовы выложить 3 миллиарда евро за "синих".

Сообщается, что конкретный интерес к приобретению "Челси" проявляют на текущий момент минимум 10 потенциальных покупателей.

Среди них американо-швейцарский консорциум, в который входит совладелец "Доджерс" Тодд Боэли. Также известно, что команду хотят купить владелец "Нью-Йорк Джетс" Вуди Джонсон и турецкий бизнесмен Мухсин Байрак.

Читайте такжеСМИ назвали всех потенциальных покупателей Челси – их почти 10

Напомним, что на прошлой неделе владелец "Челси" Роман Абрамович объявил о предстоящей продаже клуба из-за санкций в связи с военной агрессией Российской Федерации.

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В статье: Роман Абрамович Челси (Лондон)
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Источник:
goal.com

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