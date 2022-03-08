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Определились все пары 1/4 финала Кубка Англии
Матчи запланированы на 19-20 марта
В понедельник, 7 марта в рамках 1/8 финала Кубка Англии "Ноттингем Форест" обыграл "Хаддерсфилд" со счетом 2:1 и прошел в следующий этап.
Таким образом, все четвертьфинальные пары стали известны.
- "Мидлсбро" – "Челси"
- Кристал Пэлас" – "Эвертон"
- "Саутгемптон" – "Манчестер Сити"
- "Ноттингем Форест" – "Ливерпуль"
Матчи 1/4 финала Кубка Англии пройдут 19-20 марта.
The 2021-22 #EmiratesFACup quarter-finals are set. pic.twitter.com/4X9w13M41j— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 7, 2022
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Источник:EmiratesFACup
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