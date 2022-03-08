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Определились все пары 1/4 финала Кубка Англии

Англия
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Матчи запланированы на 19-20 марта

Определились все пары 1/4 финала Кубка Англии

Новина українською

В понедельник, 7 марта в рамках 1/8 финала Кубка Англии "Ноттингем Форест" обыграл "Хаддерсфилд" со счетом 2:1 и прошел в следующий этап.

Таким образом, все четвертьфинальные пары стали известны.

  • "Мидлсбро" – "Челси"
  • Кристал Пэлас" – "Эвертон"
  • "Саутгемптон" – "Манчестер Сити"
  • "Ноттингем Форест" – "Ливерпуль"

Матчи 1/4 финала Кубка Англии пройдут 19-20 марта.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Челси (Лондон) Ливерпуль Манчестер Сити Кристал Пэлас (Лондон) Ноттингем Форест (Ноттингем)
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Источник:
EmiratesFACup

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