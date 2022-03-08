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Официально: АПЛ не будут показывать на россии, 1 млн фунтов лига пожертвует Украине

Англия
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Ожидаемое решение

Официально: АПЛ не будут показывать на россии, 1 млн фунтов лига пожертвует Украине

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига объявила о разрыве контракта с официальным транслятором матчей на российской федерации, корпорацией Rambler Media и её сервисом Okko.

Премьер-лига и все клубы согласились приостановить соглашение с российской компанией немедленно. Также АПЛ решительно осуждает вторжение орков на территорию Украины.

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Кроме того, лига пожертвует 1 млн фунтов в поддержку людей в Украине. Будет создан специальный Комитет по чрезвычайным ситуациям, который будет оказывать гуманитарную помощь непосредственно нуждающимся.

Это решение следует за другими актами поддержки со стороны АПЛ, которые начались еще на выходных. Все капитаны клубов носили специальные повязки, а болельщики присоединялись к игрокам, тренерам, чиновникам и сотрудникам клубов во время минуты размышлений и солидарности перед началом каждого матча. Сообщения о солидарности с Украиной были на больших экранах стадионов, светодиодных панелях вдоль поля, а также в социальных сетях.

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В статье: телетрансляции
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