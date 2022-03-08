Владелец клуба НБА готовит предложение по приобретению Челси

Вивек Ранадиве, владелец клуба НБА "Сакраменто", готовит предложение о покупке "Челси", сообщает Sportico. Состояние индийского бизнесмена оценивается более чем в 700 миллионов долларов.

Тем не менее, стоимость "Челси" оценивается в 3 миллиарда долларов.

Сообщается, что бизнесмен возглавлял группу инвесторов, которые приобрели "Сакраменто" в 2013 году за 534 миллиона долларов.

Напомним, что "синие" принадлежат Роману Абрамовичу с 2003 года, но в конце февраля он объявил о будущей продаже клуба. Пойти на это миллиардер вынужден из-за санкций в связи с военной агрессией Российской Федерации по отношению к Украине.