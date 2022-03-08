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Владелец клуба НБА готовит предложение по приобретению Челси
Кандидатов все больше
Фото: twitter.com/ChelseaFC/
Вивек Ранадиве, владелец клуба НБА "Сакраменто", готовит предложение о покупке "Челси", сообщает Sportico. Состояние индийского бизнесмена оценивается более чем в 700 миллионов долларов.
Тем не менее, стоимость "Челси" оценивается в 3 миллиарда долларов.
Сообщается, что бизнесмен возглавлял группу инвесторов, которые приобрели "Сакраменто" в 2013 году за 534 миллиона долларов.
Напомним, что "синие" принадлежат Роману Абрамовичу с 2003 года, но в конце февраля он объявил о будущей продаже клуба. Пойти на это миллиардер вынужден из-за санкций в связи с военной агрессией Российской Федерации по отношению к Украине.
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