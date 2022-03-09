УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Гвардиола: Месси – это всё для моей карьеры. Мы бы не выиграли без него так много
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гвардиола: Месси – это всё для моей карьеры. Мы бы не выиграли без него так много

Англия
(1 голосов)

Пеп сравнил Лионеля с Майклом Джорданом

Гвардиола: Месси – это всё для моей карьеры. Мы бы не выиграли без него так много

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола дал интервью изданию Diario Olé в котором, помимо прочего, рассказал о вкладе Лионеля Месси в его "Барселону". "Я выигрывал, потому что Месси упрощал задачу", – сказал он.

"Для моей карьеры Месси – это все. Он сделал меня лучше. Тогда в "Барсе" было много звезд в идеальном возрасте, там играли опытные игроки высокого уровня. Между всеми нами возникла хорошая химия. Такое случается раз в жизни. Хави, Иньеста, Пуйоль... Мы бы выигрывали и без Месси, но не так много.

Я сравниваю Месси с Майклом Джорданом в тот момент, когда Фил Джексон смог прочувствовать, что значит иметь в составе лучшего. Они выиграли шесть перстней. Я тоже выигрывал, потому что Месси упрощал задачу.

Я должен ему бутылку вина, ведь благодаря ему я получал более выгодные контракты", – сказал Пеп в интервью.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Барселона Манчестер Сити Пеп Гвардиола
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
goal.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...