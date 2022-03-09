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Гвардиола: Месси – это всё для моей карьеры. Мы бы не выиграли без него так много
Пеп сравнил Лионеля с Майклом Джорданом
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола дал интервью изданию Diario Olé в котором, помимо прочего, рассказал о вкладе Лионеля Месси в его "Барселону". "Я выигрывал, потому что Месси упрощал задачу", – сказал он.
"Для моей карьеры Месси – это все. Он сделал меня лучше. Тогда в "Барсе" было много звезд в идеальном возрасте, там играли опытные игроки высокого уровня. Между всеми нами возникла хорошая химия. Такое случается раз в жизни. Хави, Иньеста, Пуйоль... Мы бы выигрывали и без Месси, но не так много.
Я сравниваю Месси с Майклом Джорданом в тот момент, когда Фил Джексон смог прочувствовать, что значит иметь в составе лучшего. Они выиграли шесть перстней. Я тоже выигрывал, потому что Месси упрощал задачу.
Я должен ему бутылку вина, ведь благодаря ему я получал более выгодные контракты", – сказал Пеп в интервью.
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