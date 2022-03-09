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Британский миллиардер-фанат Челси хочет приобрести клуб у Абрамовича
Он уже приготовил 2.5 миллиарда фунтов
Фото: twitter.com/ChelseaFC
Британский миллиардер Ник Кэнди хочет приобрести "Челси", сообщает BBC. Бизнесмен планирует привлечь других инвесторов, чтобы собрать средства на покупку клуба.
"Ник Кэнди активно изучает несколько вариантов потенциальной заявки на покупку "Челси". Мистер Кэнди очень привязан к "Челси". Его отца звали играть за клуб, а он сам смотрит матчи на "Стэмфорд Бридж" с четырехлетнего возраста", – сообщил представитель бизнесмена.
Сообщается, что Кэнди намерен предложить за "Челси" 2,5 млрд фунтов. Бизнесмен также планирует реконструировать стадион "Стэмфорд Бридж" и потратить на это 1,5 млрд фунтов.
Напомним, что в связи с введенными в ответ на развязанную РФ войну санкциями, Роман Абрамович принял решение продать "Челси". Стоимость клуба оценивается в 3 миллиарда долларов.
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