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"Это провал". Гвардиола раскритиковал НАТО и ЕС за недостаточную помощь Украине

Англия
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Главный тренер "Ман Сити" озадачен бездействием мировых лидеров

"Это провал". Гвардиола раскритиковал НАТО и ЕС за недостаточную помощь Украине

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола раскритиковал мировое сообщество, которое не может остановить войну в Украине.

"Большая мировая драма заключается в том, что некоторые страны продолжают разрушаться, потому что один человек решил, что невиновных тоже следует уничтожить. Мир, как и раньше молчит, люди встают, а правительства стран мира, которые должны принять решение или сказать, что этого не может быть.

Если это происходит, значит провал политики, провал экономики, провал всех. Когда это происходит, ненависть генерируется в будущих поколениях. Чтобы исправить это, вам может понадобиться столетие.

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Украинский народ никогда не забудет то, что с ним сделали. Быть дома, ходить в школу, есть, ужинать – по решению человека страна разрушена. Ты теряешь все и тебе приходится из-за человека ехать в другую страну. Это не было вызвано вами, мной или кем-то.

Где НАТО? Где Соединенные Штаты? Где Европейский союз? Поздно стараться найти мирное решение. Это синоним абсолютного провала политических организаций.

Кажется, что они существуют только для того, чтобы мы могли жить получше, а на самом деле это провал.

В конце концов, мы работающие и платящие налоги всего мира. Им нужно беспокоиться о том, чтобы эти вещи не происходили. Все они неудачники", – сказал Гвардиола.

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В статье: Хосеп Гвардиола Манчестер Сити
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Источник:
larazon.es

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