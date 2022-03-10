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Великобритания ввела новые санкции против Абрамовича – бизнесмен не сможет продать Челси
Обновление по вопросу Романа
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Правительство Великобритании ввело санкции против российского олигарха Романа Абрамовича. Также власти страны добавили в "черный" список следующих бизнесменов из рф: Сечина, Дерипаску, Миллера, Токарева, Костина и Лебедева. Состояние всех этих олигархов суммарно составляет 15 миллиардов долларов.
Под новыми ограничениями все они подпадают под заморозку активов в Соединенном Королевстве и запрет на пересечение границы.
Активы владельца "Челси" также заморожены, управлять ими он не может. Таким образом, продать лондонский клуб Роман Аркадьевич также не имеет возможности. "Челси" продолжит функционировать, так как получил на это специальное лицензионное разрешение. Тем не менее, любые действия самого Абрамовича по отношению к английскому клубу теперь нелегальны.
Как сообщает The Times, руководство "синих" не сможет продавать билеты на поединки, до конца сезона домашние матчи "Челси" будут посещать только владельцы сезонных абонементов. "Челси" получил разрешение платить зарплату игрокам, персоналу и исполнительным лицам, но не сможет продавать клубную атрибутику, продлевать контракты.с футблистами и проводить трансферы.
Правительство Великобритании может выдать специальное распоряжение на продажу "Челси", но Абрамович прямым или непрямым путем не сможет получить ни копейки за расставание с клубом.
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